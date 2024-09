Alte 40 de persoane au fost rănite și au ajuns la spital. Autoritățile au închis mai multe autostrăzi și au suspendat legăturile feroviare pe două linii de cale ferată din nordul țării.

Peste 5 mii de pompieri se luptă cu flăcările violente care au cuprins mai multe zone împădurite din Portugalia. Aceștia folosesc drone și elicoptere cu apă și peste 100 de autospeciale de stingere. Trei dintre aceștia au murit în timp ce luptau împotriva unui incendiu izbucnit în apropierea unui oraș din nord-estul țării.

Între timp, mai multe sate au fost evacuate și zeci de case au ars, potrivit ultimului bilanț. În urma dezastrului, Portugalia a cerut ajutorul Uniunii Europene, iar mai multe țări se pregătesc să trimită salvatori și echipamente în zonele afectate de incendii.

Au fost închise mai multe autostrăzi, inclusiv o porțiune din autostrada principală care leagă Lisabona de Porto, și au fost suspendate legăturile feroviare pe două linii de cale ferată din nordul Portugaliei.

Autoritățile locale au emis avertizări pentru turiștii și călătorii care intenționează să traverseze Portugalia. Există risc major de extindere a incendiilor din cauza temperaturilor ridicate și a vântului puternic.

A drone video shows the scale of the fires ravaging several regions of #Portugal: Aveiro, Coimbra and Viseu.

‼️ 7 people dead, 40 injured

Many highways remain closed due to the fire, which came close to the road.