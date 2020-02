George Vulcănescu: Scutire de impozit sau pomană?

Cu ani în urmă am acceptat plata pe firma și drepturi de autor precum multi alții ziariști, de nevoie. Am disprețuit metoda de când mi-a fost propus acest mod de salarizare, prima oară prin 2003, dar nu exista decât varianta take it or leave it. Până atunci lucrasem timp de 13 ani doar cu banii toți pe cartea de muncă. Ulterior am refuzat în mai multe rânduri să comentez "pro" pe subiectul asta. Așa cum, astăzi, refuz să aplaud scutirea de impozit pe venit - cu care ziariștii au fost cadorisiți de către Parlamentul dominat de PSD.