Corect față de voi, cei care în număr mare mi-ați fost alături în ultimul an, față de invitații mei, față de colegii mei, față de familia mea, dar și față de cei care în fiecare zi mă jignesc, mă atacă și mă fac în toate felurile. Astăzi am luat decizia să îmi depun candidatura la primăria București și mi se pare onest să anunț public lucrurile acestea,

și să anunț faptul că este ultima săptămână când fac această emisiune până se vor desfășura alegerile. Fac acest lucru pentru că eu n-am de gând să trișez în această campanie, așa cum fac partidele care se află la guvernare, la putere, de 35 de ani și exponenților. Vreau să fac o campanie onestă, corectă, în mijlocul oamenilor. Nu m-am voi apuca să gătesc pizza

Nu cred că domnul Drulă poate să concureze cu mine la gătit, că eu gătesc de ani de zile și gătesc aproape zilnic. Nu mă voi apuca nici să dansez ca domnul Băluță. Dansez foarte des și cu soțul meu și cu copiii mei și cu toți apropiații mei. Nu mă voi schimonosi în fel și chip doar ca să obțin voturi. Nu voi face campanie pe modelul celor pe care le-am criticat aici.

Cu afișe uriașe, cu bani aruncați cu grămada. Nici nu am banii aceștia. Și nici nu-mi doresc să fac lucrul acesta. Nu voi face o campanie cu atacuri sub centură. Mă voi concentra exclusiv pe problemele cetățenilor și pe problemele București. Unii m-au întrebat ce mă recomandă. Cred că deja știe toată lumea pe unde am lucrat și ce am făcut. Cunosc ca în palmă atât administrația publică, dar și administrația locală.

Știu exact pe ce butoane trebuie apăsat, atât la guvern cât și la primărie. Și în plus de asta, un lucru e sigur. Nu am furat, nu am făcut absolut nimic de care să-mi fie rușine. Peste tot pe unde am fost, am făcut tot ce am putut în interesul oamenilor și cei care au interacționat cu mine și mă cunosc de ani de zile, știu exact. Am să fac cel puțin cât am făcut din acele poziții

și mai mult. Îmi doresc să arăt că noi, suveraniștii, cei care ne iubim țara, care ne iubim poporul, pot să demonstreze că se poate și altfel. Le mulțumesc de pe acum tuturor celor care deja au anunțat că mă susțin, celor care se gândesc să o facă și fiecărui cetățean din București și chiar din afara țării care se gândește să mă susțină. A fost o decizie grea pentru că, vă spun sincer, aveam o viață foarte liniștită.

M-a iubit Dumnezeu. Mi-a oferit o familie minunată, doi copii extraordinari. Am tot ce-mi doresc. Nu ai nevoie de mai mult să iei pe lumea cealaltă. E suficient. Dar pentru că Dumnezeu m-a iubit și mi-a dat atât de mult, cred că tot El m-a ales în diversele locuri în care am ajuns în viața asta să dau înapoi din ce am primit. Și o promisiune pe care o fac public. Nu mă voi duce acolo să primesc ordine. Mă voi duce acolo să fac ordine.

Biroul meu va fi în stradă, nu doar în campanie electorală, ci în permanență. Mă gândesc că toți oamenii cu care am lucrat ar putea să-mi reproșeze orice. Ca fiecare dintre noi, toți avem defect. Nimeni nu-i perfect. Dar din punct de vedere profesional, nici măcar Victor Ponta nu cred că are să-mi reproșeze ceva. Și sunt convinsă că o să mă voteze și el. De ce? Pentru că obișnuia să-mi spună, sau să spună în echipa noastră, că dacă Anca nu poate să rezolve ceva,

atunci nimeni nu poate. Și credeți-mă, atunci când îmi pun ceva în cap, nu mă las până nu fac. Peste tot pe unde am lucrat, am încercat să dau tot ce am mai bun. Să am grijă de oamenii cu care am lucrat, să-i respect. Dar în egală măsură să le și cer maximum. Nu voi da pe nimeni afară. Nu voi face decât să pun cetățeanul pe primul loc și banii publici să se întoarcă la cetățeni

așa cum este normal să se întoarcă în orice instituție a statului, de la orice instituție a statului român. Și mai am o ambiție, să demonstrez că România și capitala ei poate să ajungă pe buzele tuturor și pentru lucruri bune, nu numai pentru lucruri rele. Despre ce am de gând să fac, cum am de gând să fac și cu cine am de gând să fac, va fi timp de vorbit de joi încolo, după ce nu voi mai fi la pupittul acestei emisiuni.

Și vreau să le spun tuturor celor care știu clar că nu vor rezita nici o clipă să mă atace, să inventeze mizerii, să spună lucruri urâte despre copiii mei, despre familia mea, că Dumnezeu e sus și că am un stomac foarte tare, credeți-mă. Știu că o să-i las pe mulți fără muncă pentru că nu mai au ce să monitorizeze. Știu că mulți se vor bucura pentru că n-am să-i mai bat la cifrele de audiențe.

Dar sunt sigură că toți colegii mei de aici, de la Realitatea, chiar dacă eu nu sunt aici, vor duce mai departe ceea ce am început și vor fi televiziunea poporului până la capăt și împreună, pas cu pas, o să luăm țara înapoi. Vreau să mă asigur de un singur lucru. Eu nu voi păți ce a pățit fostul nostru coleg Rareș Bogdan. Cu siguranță nu. Repet, nu mă duc acolo să primesc ordine și să fac ordine.

Ce să vă mai spun despre ce o să vorbesc în seara asta? Hai să prezint invitații și o să rău pe colegii mei să-mi aducă un șervețel. Am avut emoții, normal, pentru că nu mi-a fost ușor să iau această decizie și pentru că e foarte complicat în această lume a bărbaților, pentru că vreau să dau și un mesaj pentru femeile din România, ca o femeie să demonstreze că se poate. Se poate, credeți. Și țara asta are atâtea femei bărbaților

valoroase, deștepte și mame bune și gospodine și frumoase care merită să aibă o carieră. Și să știți că și ăsta va fi un deziderat al meu ca tot mai multe femei alături de bărbați, bineînțeles, pentru că eu ca femeie vă spun sigur că voi putea să-i pun la masă pe toți bărbații. Acum știți cum e între bărbați, cu orgoliile. O femeie va putea să-i îmblânzească. Voi avea și acest deziderat

mai multe femei, pentru că România are nevoie de echilibru, are nevoie de înțelepciune, are nevoie de, până la urmă, de atitudinea de mamă a româncelor”.