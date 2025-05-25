Scenariu de coșmar cu facturile de energie ale românilor. Ce consumatori vor plăti sume mai mult decât duble de la 1 iulie? - simulare de CALCUL

Sursă: realitatea.net, zf

Eliminarea schemelor de sprijin din facturile de energie electrică, de la 1 iulie va avea ca efect majorarea tuturor facturilor, chiar până la dublarea valorii acestora. Vestea prostă este că cei mai afectați de eliminarea plafoanelor vor fi exact consumatorii cu un consum mic, potrivit calculelor făcute de ZF.

Un consumator casnic cu un consum de 92 kWh a plătit în aprilie o factură de circa 63 de lei, având în vedere că pentru fiecare kWh consu­mat el nu a plătit decât 0,68 lei în baza sche­mei de plafonare, arată ZF.

Acest nivel de 0,68 lei/kWh este preţul final, care include toate ta­xele, tarifele şi contribuţiile dintr-o fac­tură de energie, dar din acest nivel energia ac­tivă este evaluată la numai 0,149 lei/kWh.

Din iulie, factura lui va fi de 138 de lei, de 2,2 ori mai mare, un plus de 75 de lei. Explicația constă în faptul că acel 0,68 lei/kWh va deveni 1,5 lei/kWh, aşa arată datele din ofertele furnizorilor.

Acest nivel comparat cu preţurile ener­giei din piaţă arată că schema este imposibil de susţinut, pentru că diferențele între preșul real de piață și cel subvenționat sunt deja uriașe. De exemplu, Nuclearelectrica, unul dintre cei mai ieftini producători de energie din România, a ajuns să cumpere energie din piaţă la peste 625 lei/MWh și să o vând la 150 de lei/MWh.