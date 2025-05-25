Scenariu de coșmar cu facturile de energie ale românilor. Ce consumatori vor plăti sume mai mult decât duble de la 1 iulie? - simulare de CALCUL
Scumpiri în lanț din vară: plafonările expiră. Alimentele și facturile mai scumpe
Eliminarea schemelor de sprijin din facturile de energie electrică, de la 1 iulie va avea ca efect majorarea tuturor facturilor, chiar până la dublarea valorii acestora. Vestea prostă este că cei mai afectați de eliminarea plafoanelor vor fi exact consumatorii cu un consum mic, potrivit calculelor făcute de ZF.
Un consumator casnic cu un consum de 92 kWh a plătit în aprilie o factură de circa 63 de lei, având în vedere că pentru fiecare kWh consumat el nu a plătit decât 0,68 lei în baza schemei de plafonare, arată ZF.
Acest nivel de 0,68 lei/kWh este preţul final, care include toate taxele, tarifele şi contribuţiile dintr-o factură de energie, dar din acest nivel energia activă este evaluată la numai 0,149 lei/kWh.
Din iulie, factura lui va fi de 138 de lei, de 2,2 ori mai mare, un plus de 75 de lei. Explicația constă în faptul că acel 0,68 lei/kWh va deveni 1,5 lei/kWh, aşa arată datele din ofertele furnizorilor.
Acest nivel comparat cu preţurile energiei din piaţă arată că schema este imposibil de susţinut, pentru că diferențele între preșul real de piață și cel subvenționat sunt deja uriașe. De exemplu, Nuclearelectrica, unul dintre cei mai ieftini producători de energie din România, a ajuns să cumpere energie din piaţă la peste 625 lei/MWh și să o vând la 150 de lei/MWh.
Citește și:
- 10:55 - Ciprian Ciucu, depășit de probleme. Nu are bani de consolidări la clădirile cu bulină și cere de la privați
- 09:44 - Lobby guvernamental pentru gigantul german Schwarz? AUR cere explicații premierului Bolojan și vicepremierului Oana Gheorghiu: „Ce firmă românească de IT a fost tratată similar?”
- 08:43 - Avertisment: România evită retrogradarea, însă ratingul de țară rămâne sub amenințare
- 22:19 - Lovitură de la ANAF: Firmele cu activ net sub pragul legal nu mai pot acorda dividende
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News