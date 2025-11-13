Ceapa, morcovii și usturoiul costă aproape cât o friptură, iar fructele par tot mai mult un lux de sezon. Pe deasupra, inflația continuă să apese pe bugetele familiilor: în luna octombrie, rata anuală a urcat la 9,8%, cu cele mai mari scumpiri ale facturilor, unde prețurile au explodat cu peste 22%.

Post cu preț dublu. Legume la preț de friptură

Într-o piață din Capitală, oamenii vin, se uită și pleacă. Majoritatea au renunțat să mai țină postul din cauza faptului că legumele s-au scumpit iar pensiile și salariile sunt foarte mici.

„ - Cât cumpără oamenii acum? Câte un kilogram?

- Nu, câteva bucăți din fiecare.

- Cât e un preț al coșului?

- E și de 100 de lei, dar e și de 2 lei, 1,32.

- Vi se strică produsele?

- Nu, cer mai puțin ca să le dau.

- E greu pentru orice om. Mi-e teamă că o sa fie mai greu.”, spun oamenii.

„E o situație extrem de gravă, mai ales pentru cei care sunt plătiți cu minim pe economie. Nu mai zic de pensionari sau familii cu copii.

E o situație, care din punctul meu de vedere trebuie să ridice niște semnale de alarmă la Palatul Victoria, iar autoritățile să ia măsuri pentru a tempera creșterea asta de prețuri.”, a declarat Adrian Negrescu, analist economic.

„Au crescut foarte mult prețurile... și la banii pe care îi avem... salarii și pensii... supraviețuim așa la limită. Asta e... trebuie să supraviețuim.”, a zis o femeie.

Situația este cu atât mai gravă cu cât inflația continuă să apese pe bugetele familiilor: în luna octombrie, rata anuală a urcat la 9,8%, cu cele mai mari scumpiri ale facturilor, unde prețurile au explodat cu peste 22%.