Românii nu mai fac față prețurilor. Inflația a atins 9,8%

Piețe din România
Postul Crăciunului bate la ușă, dar pentru mulți români, drumul spre mesele de post devine tot mai anevoios. Prețurile la legume, fructe și produse de bază au luat din nou avânt, iar tradiția de a ține post pare tot mai greu de urmat.

Ceapa, morcovii și usturoiul costă aproape cât o friptură, iar fructele par tot mai mult un lux de sezon. Pe deasupra, inflația continuă să apese pe bugetele familiilor: în luna octombrie, rata anuală a urcat la 9,8%, cu cele mai mari scumpiri ale facturilor, unde prețurile au explodat cu peste 22%.

Post cu preț dublu. Legume la preț de friptură

Într-o piață din Capitală, oamenii vin, se uită și pleacă. Majoritatea au renunțat să mai țină postul din cauza faptului că legumele s-au scumpit iar pensiile și salariile sunt foarte mici.

„ - Cât cumpără oamenii acum? Câte un kilogram?

- Nu, câteva bucăți din fiecare.

- Cât e un preț al coșului?

- E și de 100 de lei, dar e și de 2 lei, 1,32.

- Vi se strică produsele?

- Nu, cer mai puțin ca să le dau.

- E greu pentru orice om. Mi-e teamă că o sa fie mai greu.”, spun oamenii.

„E o situație extrem de gravă, mai ales pentru cei care sunt plătiți cu minim pe economie. Nu mai zic de pensionari sau familii cu copii.

E o situație, care din punctul meu de vedere trebuie să ridice niște semnale de alarmă la Palatul Victoria, iar autoritățile să ia măsuri pentru a tempera creșterea asta de prețuri.”, a declarat Adrian Negrescu, analist economic.

„Au crescut foarte mult prețurile... și la banii pe care îi avem... salarii și pensii... supraviețuim așa la limită. Asta e... trebuie să supraviețuim.”, a zis o femeie.

