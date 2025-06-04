Kostas Salvaras, Philip Morris International: Dacă Europa vrea să rămână competitivă, stimularea și expansiunea economică trebuie să fie prioritare

Sursă: Realitatea.Net

Kostas Salvaras, Area Vice President South-East Europe Cluster, Philip Morris International, atrage atenția că Europa trebuie să recupereze urgent decalajul față de China și Statele Unite ale Americii în privința inovației. „Creșterea economică este frânată de suprataxare și birocrație excesivă”, a declarat Salvaras într-un interviu. „Dacă Europa vrea să rămână competitivă, controlul și conformitatea trebuie să treacă pe locul doi, iar stimularea și expansiunea economică să fie prioritare."

"Un cadru mai flexibil care să ofere companiilor curajul de a investi în tehnologii de vârf este de preferat reglementării fiecărui detaliu al pieței.”, mai adaugă oficialul companiei Philip Morris International, într-un interviu pentru Q Magazine.

În septembrie 2024 ați fost numit Area Vice President South-East Europe Cluster în cadrul Philip Morris International. Cum au fost aceste prime 8 luni după revenirea în Europa și cu ce provocări v-ați confruntat?

Am primit cu mândrie propunerea de a fi responsabil pentru Europa de Sud-Est, una dintre cele mai importante regiuni ale companiei, care include România, Grecia, Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, Cipru, Malta, Muntenegru, Albania, Kosovo, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina. Pot spune că am revenit astfel la rădăcini, în regiunea în care mi-am început cariera la Philip Morris International (PMI) acum aproape 30 de ani. Cele opt luni petrecute în această funcție au reprezentat o experiență pozitivă, caracterizată de dinamism și provocări, și mi-au oferit oportunitatea de a lucra îndeaproape cu echipele noastre talentate din această regiune.

Provocările au fost atât de natură personală, dar și profesională. Mutarea într-un oraș nou, București – menționez că de aici coordonez această regiune, vizitele în țările din regiune pentru a cunoaște echipele și piețele, plus provocarea de a mă reacomoda cu ritmul și dinamica vieții europene, după ce am petrecut o perioadă îndelungată în alte regiuni. De asemenea, am fost nevoit să îmi reorganizez viața personală și să găsesc un echilibru între responsabilitățile profesionale și cele familiale.

