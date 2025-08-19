n timp ce oficialii vorbesc despre „optimizare” și „reducerea riscului fiscal”, realitatea pentru cetățeni și administrațiile locale este simplă: multe proiecte promise nu se mai fac.

Ce decide Guvernul:

•Blocaj total la semnarea de noi contracte pe PNRR, până când Comisia Europeană aprobă renegocierea planului.

•Anularea automată a finanțărilor unde nu s-au început achizițiile.

•Suspendarea până în 2026 a contractelor care nu au ordin de începere a lucrărilor, chiar dacă există studii și avize.

•Investițiile cu progres sub 30% vor continua doar dacă Guvernul le aprobă expres.

•Investițiile cu progres peste 30% vor fi finalizate doar dacă sunt gata până în august 2026.

•Programele de mediu – suspendate aproape complet până la sfârșitul lui 2025, cu câteva excepții (iluminat public, clădiri publice, împăduriri, vehicule nepoluante).

•Primăriile și consiliile locale nu mai pot contracta liber prin PNDL, Anghel Saligny sau CNI – trebuie să se încadreze strict în bugetele aprobate, fără „supracontractări”.

Ce înseamnă pentru români

•Comunități întregi rămân fără drumuri, școli sau spitale promise din PNRR.

•Proiectele care abia au început riscă să fie îngropate înainte să se vadă ceva concret.

•Primăriile sunt lăsate fără resurse să finalizeze investiții, devenind simple spectatoare.

•Cetățenii se aleg cu amânări, șantiere blocate și mai puține programe de eficiență energetică sau de mediu.

Mesajul ascuns al deciziei de blocare a proiectelor PNRR

De fapt, Guvernul recunoaște că România și-a asumat mai multe proiecte decât își permite și acum face o selecție brutală: câteva investiții merg mai departe, restul se blochează sau dispar.

În loc să însemne dezvoltare, PNRR-ul riscă să devină o listă de promisiuni ratate. Cei care pierd sunt românii din comunitățile care așteptau drumuri asfaltate, spitale modernizate sau școli renovate.