Condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite de solicitant, la momentul înscrierii în program:

a) are domiciliul/reşedinţa în România;

b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local unde are domiciliul/reşedinţa, conform prevederilor legale în vigoare;

c) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

d) se angajează să predea către un colector autorizat un autovehicul uzat aflat în proprietatea sa ori a cedentului;

e) se angajează să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat.

Reguli şi documente necesare în vederea înscrierii în program

(1) AFM demarează sesiunea de înscriere a solicitanţilor în aplicaţie la data menţionată în dispoziţia preşedintelui AFM.

(2) Înscrierea solicitantului se realizează prin încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

a) cererea de finanţare, descărcată din aplicaţie, completată prin tehnoredactare şi, ulterior, încărcată făără a fi semnată;

b) actul de identitate care atestă identitatea şi domiciliul/reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate la momentul înscrierii;

c) document suplimentar care să ateste domiciliul solicitantului, în situaţia în care acesta are carte de identitate electronică. Acest document poate fi, după caz: un certificat de atestare a domiciliului, emis de direcţia de evidenţă a persoanelor, un act notarial sau contractual, cum ar fi un contract de utilităţi, un extras de carte funciară ori un contract de închiriere;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

În program pot fi înscriși și solicitanț minori, asistați de reprezentantul legal

La finalizarea procesului de înscriere în program a solicitantului, persoană fizică, conform alin. (4), aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate până la concurenţa bugetului alocat sesiunii de înscriere.

În termen de 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, conform alin. (5), solicitantul completează seria de şasiu a autovehiculului uzat şi încarcă în aplicaţie următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat;

b) cartea de identitate a autovehiculului uzat;

c) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;

d) declaraţia cedentului, întocmită conform anexei nr. 4, în situaţia în care există cedent;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele cedentului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, nu mai vechi de 30 de zile la momentul încărcării acestuia în aplicaţie, în situaţia în care există cedent;

f) certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, după caz;

g) documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţă înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a autovehiculului uzat, sau prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, semnată de către solicitant sau de cedent, după caz.