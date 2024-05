În urmă cu o lună și jumătate, cetățenii Bucureștiului ce mai au capetele pe umeri erau îngroziți în fața perspectivei că Piedone ar putea ajunge viitorul primar general al capitalei. Acesta, la acel moment, trona pe primul loc în toate sondajele de opinie, cu un scor de circa 40%. Susținerea lui Piedone era cumva măsura revoltei împotriva administrației lamentabile a lui Nicușor Dan, la pachet cu statutul de victimă a justiției cu care Piedone se împăuna. Între timp, presa corectă și-a făcut treaba, impostura și grobianismul candidatului lui Coldea și Dan Voiculescu au fost devoalate public și, odată cu intrarea lui Gabi Firea în campanie din partea PSD, scorul lui Piedone s-a prăbușit. Azi el a rămas cu susținere de sub 15%, iar în ritmul actual al campaniei și al dezvăluirilor aferente, astăzi eu pot prognoza că omul cu parizerul pe trotuar și usturoiul după gât va avea pe 9 iunie un scor de sub 10%. Piedone avea varianta să se retragă din campanie, primind asigurări că, prin fiul său, va putea păstra măcar Primăria Sectorului 5, însă cei ce îl coordonează din umbră l-au împiedicat, deoarece în acest fel primarul Nicușor Dan ar fi apărut ca fiind învins încă din timpul campaniei, spre pe marele necaz al ambasadoarei Kavalec, ambasadoarea SUA, ce-l susține în mod fățiș pe micuțul matematician bun de nimic în administrație.

Sondajul real pentru București, prieteni goldiști, în baza căruia partidele politice își refac în aceste zile strategiile arată în felul următor: Nicușor Dan 29% cu trend descrescător, Gabi Firea 21% cu tendință crescătoare, Piedone 14% puternic descrescător, Burduja stabilizat la 10%, Enache de la AUR 3%, Diana Șoșoacă 2%, dar și, atenție, un procent de circa 21% dintre bucureșteni ce vor să voteze, dar sunt încă nehotărâți. Mai sunt vreo 15 zile de campanie și orice sociolog v-ar putea indica faptul că înaintea alegerilor vom avea un scenariu de polarizare a luptei pentru locul întâi între Nicușor Dan și Gabriela Firea, ambii finalizând cu scoruri în jur de 25%, iar bătălia pentru locul trei (care nu se mai acordă) se va da între Piedone și Burduja în marja scorului de circa 10%. Dacă analizăm, însă, în plus, așa cum se face în mod profesionist, și susținerea rezultată din lupta pentru primăriile de sectoare, Firea apare chiar ca favorită azi în fața lui Nicușor. De ce? Vă explic: ea va căpăta susținere în plus față de cea actuală din Sectoarele 3 și 4, unde susținătorii ei, Băluță și Negoiță, vor câștiga la scor mare. În plus, voturile independentului Dan Tudorache, măsurat azi în jur de 17-20% în Sectorul 1, dar cu tendință crescătoare, vor merge tot la Firea. Marea surpriză vine de la Sectorul 5, unde Vanghelie a trecut deja pe primul loc, depășindu-l pe fiul lui Piedone; scorul lui Vanghelie din același sondaj intern la care făceam referire bate deja spre 30%, iar voturile acestuia, în condițiile în care Vanghelie are un mesaj anti-PNL, anti-USR și anti-Piedone, se vor contabiliza majoritar tot în favoarea lui Firea. La Sectorul 2 bătălia e echilibrată între primarul USR și candidatul PSD. De cealaltă parte, susținerea lui Nicușor Dan la nivel de sectoare vine doar de la Clotilde Armand, ce gâfâie ea însăși rău în campanie, respectiv parțial de la primarul liberal Ciprian Ciucu de la Sectorul 6, cu care Nicușor are o înțelegere subterană parafată pe culoarele întunecoase ale Statului Paralel.

Uite așa, în baza acestei evaluări realizate în funcție de situația reală, dar și de tendințe, revenirea lui Firea la primărie mai depinde doar de sprijinul logistic pe care PSD, deci Marcel Ciolacu, este dispus să i-l acorde. Acest sprijin se reduce azi la asigurarea expunerii mediatice pentru Gabi Firea, care expunere este manageriată de către consilierii lui Ciolacu din Kiseleff, iar Firea până acum primește sprijin redus din partea lor, asta este evaluarea mea clară, iar voi contabilizați comparativ prezențele mediatice ale lui Burduja. Piedone și Nicușor cu cele ale lui Firea și o să-mi dați dreptate.

