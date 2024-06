În această perioadă, speranța și optimismul vor fi cheia pentru a atinge succesul. Energia este plină de posibilități și oportunități, dar și de provocări și teste care vor ajuta la dezvoltarea personală și profesională.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

O saptamana cu suisuri si coborasuri. Fii atent la schimbarile dese si bruste de dispozitie. Nu sunt excluse decizii manate de ego. Esti bataios si lupti pentru ceea ce-ti doresti. Zilele de joi si vineri par perfecte pentru intalniri de afaceri. Se anunta castiguri financiare de pe urma acestora. Weekend-ul este rezervat romantismului. Bucura-te de liniste si armonie alaturi de partener sau alaturi de prieteni!

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Ai nevoie de o echipa cu care sa colaborezi? Luni pare ziua ideala sa ii determini pe altii sa te urmeze si sa-ti sustina proiectele. Comunicarea si claritate mentala sunt la nivel inalt, deci ai putea sa-ti construiesti o echipa solida de colaboratori. Atentie la zilele de joi si vineri. Concurenta ar putea sa scoata la suprafata ce e mai rau si negativist in tine. Pastreaza-ti calmul si analizeaza situatia la rece. Weekend-ul aduce romantism si seductie. Daca esti singur, farmecul personal va face cateva victime.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Ai nevoie de un plus de determninare si perseverenta pentru a ajunge acolo unde iti doresti, mai ales cand oameni iti blocheaza eforturile. Fii mai organizat, cauta-ti parteneri care sa te sustina si calea spre succes va fi mai usoara. Weekend-ul poate aduce momente de fericire. Ai ceva de sarbatorit? Se apropie vreo aniversare in cuplu? Fa-ti timp pentru distractie.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Saptamana incepe cu multe sarcini. Parca toata lumea vrea cate ceva de la tine si nu le poti face tuturor pep lac. In aceasta lumina, impune-ti punctul de vedere. Chiar este nevoie sa faci si lucruri pentru tine nu doar pentru ceilalti. Mijlocul saptamanii aduce intalniri de bun augur, atat in plan profesional cat si in plan personal. Daca esti singur, s-ar putea sa intalnesti o persoana care sa-ti readuca zambetul pe buze. Daca esti implicat intr-o relatie, nu este exclus sa pleci intr-o scurta calatorie care sa va mai relaxeze.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

O saptamana cu semnificatii speciale in familie. Petreci mai mult timp alaturi de cei dragi, de persoana iubita. Reusesti sa termini repede sarcinile de la birou si sa te concentrezi mai mult pe chestiuni domestic. Sambata si duminica te lasi cuprins de romantism si nu este exclus sa pleci undeva cu partenerul.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Saptamana incepe sub semne de bun augur. Totusi trebuie sa fii prudent in legatura cu cateva facturi. Unele sunt aproape de scadenta si pot ajunge la penalizari daca uiti de ele. Mijlocul saptamanii aduce cateva calatorii in interes de serviciu. Dar, pentru cei singuri, acesta poate insemna si un prilej de a cunoaste oameni noi dupa ce ai incheiat programul de lucru.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Atentie! Pazeste-ti spatele. Cineva pare ca-ti joaca feste si incearca sa te puna intr-o lumina defavorabila. Nu te increde in toata lumea, verifica de doua ori actele sau documentele ca sa nu se strecoare pentre ele hartii nedorite. Daca sunt prieteni in care ai maxima incredere, roaga-i sa tea jute. Weekend-ul poate insemna ceva special pentru persoanele singure. Este o perioada propice pentru dragoste.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Daca ai de rezolvat anumite situatii conflictuale, foloseste-te la maximum de farmecul tau personal. Poti cuceri cu usurinta sufletele oamenilor care sunt dornici sa te urmeze. Cere sfatul unui consultant financiar daca ai de gand sa faci investitii. Nu face totul de capul tau caci s-ar putea sa pierzi necunoscand toate informatiile. Daca ai decizii importante de luat, amana-le, cel putin o vreme. Daca esti singur, weekend-ul ti-ar putea aduce o intalnire romantica savuroasa.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Nu te panica! Accepta totul asa cum vine si continua drumul inainte indiferent de situatie. Nu are rost sa ii asculti pe ceilalti. Stii ce ai de facut. Spre mijlocul saptamanii sunt sanse sa reiei legatura cu prieteni si cunostinte vechi. Spune ceea de gandesti, dar gandeste inainte sa vorbesti. In weekend ar trebui sa pui pe primul loc propriile nevoi, precum si pe ale celor foarte apropiati tie.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Fa un pas in spate in aceasta saptamana. Nu te grabi, ia-o incet. Graba nu doar ca nu te va ajuta sa rezolvi problemele mai repede, dar va conduce si la o stare de confuzie si chiar la dezamagire. Foloseste numai informatiile de care esti foarte sigur, nu incerca artificii, mai ales daca primesti sfaturi de la o persoana pe care nu cunosti foarte bine, te sfatuiesc astrologii. Spre mijlocul saptamanii, rabdarea va face diferenta.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Fa un curajos pas inainte. Indiferent ce speri sa realizezi, fii indraznet si proactiv. Aceasta ar trebui sa fie o a doua natura pentru majoritatea nativilor Caine. Iar daca nu este, da tot ce e mai bun in tine. Spre mijlocul saptamanii incearca sa nu neglijezi nevoile apropiatilor si prietenilor. In weekend, da curs invitatiilor la petreceri. Te vei distra si vei fi alaturi de persoane cu adevarat speciale.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Ar trebui sa-ti faci timp in aceasta saptamana sa rezolvi tot ce ai de rezolvat. Dar pentru a reusit acet lucru, trebuie sa fii foarte organizat. Nu te lasa ispitit sa te indepartezi de la programul tau, indiferent cine iti face propunerile. Spre mijlocul saptamanii, fii deschis unor idei noi. Nu se stie niciodata ce pot aduce. Weekend-ul este o perioada propice sa te relaxezi si sa te distrezi.

