În urma incidentului de pe centura Bucureștiului, la fața locului au ajuns două ambulanțe SMURD și o autospecială ISU, iar trei persoane au fost transportate la spital. Din primele informații se pare că în autoturism se afla și un copil.

Pe strada Fabricii Nr. 47, lângă Politehnică, un copac a căzut peste o persoană și a avariat 3 autoturisme.

Totodată a fost avariată și o țeavă de gaze, în cădere fiind rupte și firele de electricitate.

Au intervenit pompierii.

Persoana rănită se află în ambulanță și i se acorda îngrijiri medicale fiind stabilă. S-a solicitat intervenția echipelor de la Distrigaz și Enel.

„Ca urmare a fenomenelor meteo am intervenit pentru indepartarea unui copac cazut pe un autoturism in Soseaua de Centura, in zona localitatii Voluntari. Au fost preluate 2 persoane adulte si 1 copil, care au fost transportate in stare de constineta la Spitalul Grigore Alexandrescu (tata + copil), respectiv Pantelimon5 (mama).

Un alt caz a fost inregistrat in str. Fabricii, unde un copac a cazut si a surprins un pieton, F22 ani. Aceasta a fost transp la Spitalul Universitar in stare de constienta, cu suspiciune de fractura membru inferior. Au fost avariate 3 autoturisme si o teava de gaze”, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București-Ilfov.