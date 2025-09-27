Profesorul spaniol Vicente Garrido este cunoscut la nivel internațional pentru expertiza sa în domeniul psihopatiei și al comportamentului criminal. Autor al unor lucrări de referință publicate în întreaga lume, el a fost implicat direct în anchete de amploare, a oferit consultanță poliției și a predat la universități prestigioase. Experiența sa îl plasează printre cele mai respectate autorități din domeniu.

Putin și profilul psihopatului „integrat”

Într-un volum recent, Garrido explică noțiunea de „psihopat integrat”. Acest tip de personalitate, spune el, nu este ușor de identificat, deoarece reușește să se ascundă în societate, prezentându-se ca un om aparent onorabil.

„Trebuie să eliminăm imediat o idee greșită: nu toți psihopații sunt doar ucigași însetați de sânge, precum personajul fictiv Hannibal Lecter!

Ei sunt și prădători sociali care se ascund abil în jurul nostru, uneori chiar perfect integrați în societate.

Pot fi un profesor șarlatan, un superior manipulator, un soț seducător sau politicianul carismatic căruia tocmai i-am pus un buletin de vot în urnă.

Se estimează că aproximativ 1% din populație se află în zona de vârf a spectrului psihopatiei”, spune criminologul spaniol pentru publicația spaniolă.

Donald Trump, paralelă cu Putin

Garrido susține că și Donald Trump se înscrie într-o categorie apropiată. Totuși, în cazul fostului președinte american, contextul democratic a funcționat ca un scut de protecție.

Bazându-se pe zeci de ani de cercetări și experiență practică, Garrido descrie în volumul său „Psihopatul integrat” mecanismele prin care astfel de indivizi domină în diverse domenii. El arată cum acești „tirani” din mediul politic sau profesional manipulează, exploatează și degradează fără a suporta consecințe. Fără surpriză, printre exemplele sale apar atât Vladimir Putin, cât și Donald Trump, însă cu diferențe evidente între cei doi.

Interviul cu profesorul spaniol

L’Express: Cum definiți „psihopatul integrat”?

Vicente Garrido: Acest termen desemnează o persoană care afișează o imagine de onestitate și respectabilitate, adesea seducătoare și agreabilă, dar care ascunde în realitate o personalitate întunecată, negativă sau deviantă.

Această fațadă artificială și falsificată maschează faptul că întregul său comportament are ca scop exploatarea celorlalți în propriul beneficiu.

Pericolul constă tocmai în această capacitate de a rămâne neidentificat ca atare. Spre deosebire de criminalii violenți și recidiviști, adesea încarcerați – uneori chiar fără diagnostic –, psihopatul integrat se mișcă prin societatea convențională fără a stârni suspiciuni.

L’Express: Cum se traduce asta în viața privată sau profesională?

Vicente Garrido: Psihopatul are o aptitudine ridicată pentru manipulare și minciună, bazată pe un sentiment puternic de superioritate și auto-valorizare, care poate lua forma unui narcisism exacerbat sau a unei megalomanii.

El are o deconectare emoțională profundă și este incapabil să simtă emoții morale precum compasiunea, loialitatea, empatia sau simțul dreptății.

Nu cunoaște nici remușcarea, nici vinovăția. Emoțiile lui sunt superficiale și limitate la afecte negative precum invidia, furia, disprețul sau setea de răzbunare. Este într-o permanentă căutare a succesului.

Psihopatul își urmărește obiectivele fără a ține cont de mijloacele folosite, adoptând un comportament social iresponsabil, dar care îi aduce beneficii personale.

Se hrănește din situații de risc, din transgresiuni și din excitarea pe care i-o provoacă experiențele intense. Din această cauză, mulți dezvoltă conduite adictive (alcool, jocuri, asumarea unor riscuri necugetate).

Psihopații câștigă când dispar încrederea, solidaritatea

L’Express: De ce spuneți că societatea produce astăzi mai mulți psihopați decât înainte de Revoluția industrială?

Vicente Garrido: Mediile favorabile psihopatiei sunt acelea unde capitalul social și uman se destramă.

Cu alte cuvinte, acolo unde dispar încrederea, solidaritatea și capacitatea unei comunități de a cultiva cooperarea și altruismul.

Acest capital colectiv, care fundamentează viața în pace și oferă un cadru sănătos pentru educația copiilor, constituie un baraj împotriva derivei antisociale.

Atunci când acest țesut social se fragilizează, psihopații găsesc un teren ideal.

Ei prosperă în diviziune, înșelăciune și conflict.

Tot ceea ce alimentează individualismul exacerbat, competiția fără limite, fragmentarea societății favorizează apariția acestor comportamente.

Când goana după profit înlocuiește crearea de capital uman, terenul devine fertil pentru egoism, manipulare și brutalitate competitivă.

