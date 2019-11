Viorica Dăncilă a mințit! Fiul ei a fost angajat la Curtea de Conturi când a devenit premier

2019-11-20 16:29:19 Bazavan

Am vazut articolul si incerc sa inteleg unde este conexiunea ? 1/Contractul de munca Victor Dancila (fiul dnei Dancila) a fost intomit ptr. perioada 29 ian.2018 - 15 oct. 2020; 2/Guvernul Dancila a depus juramantul in data de 29 ian. 2019 orele 19,30...? la 1 (unu) an diferenta dupa angajarea fiului ? Nu am vazut prima pagina a documentul scanat si nu se vede data exacta a incheierii Contractului de Munca a lui V. Dancila. Rog clarificati data angajarii fiului V. Dancila. eu nu vad niciun conflict de interese... O zi buna la toti. C.B.