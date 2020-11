Violeta Alexandru, despre eforturile bugetare de acoperire a 41,5% din salariu pentru anumiți angajați. Câți bani a cheltuit Guvernul pentru aceștia

Violeta Alexandru: "Până în acest moment am plătit două miliarde de lei pentru această măsură, fondurile ajungând pentru acoperirea costului salarial pentru aproximativ 600.000 de persoane. Cele mai multe solicitări pentru această măsură au venit din Bucureşti şi din judeţele Prahova, Sibiu şi Suceava. Dorinţa mea este ca sprijinul Guvernului să ajungă la fiecare dintre aceşti salariaţi şi îi rog pe angajatori să-şi completeze actele. Am cerut agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă să lucreze cu fiecare angajator. Am verificat personal şi s-au trimis cel puţin 2-3 adrese pentru ei ca să-şi completeze aceste acte. Mi se pare important să folosim aceste fonduri pentru cât mai mulţi români care au nevoie de ele. Fac apel pentru angajatori să intre în legătură cu AJOFM să-şi completeze cererile, mai ales că ele nu sunt aşa de complicate."

Acest efort guvernamental ar putea fi continuat și în 2021, după spusele ministrului Muncii.

Violeta Alexandru: "Toate aceste măsuri de sprijin, de la cele care vizează acoperirea a 75% din salariu până la 75% din câştigul salarial mediu brut pentru şomaj tehnic, fondurile pentru zilieri, această măsură de acoperire a 41,5% din costul salarial, sprijinul pentru sezonieri, sprijinul pentru românii care au revenit în ţara şi doresc să rămână în ţară şi să muncească, toate aceste măsuri de sprijin au însumat 7,2 miliarde lei. Sunt 1,4 milioane de persoane pe care le-am sprijinit şi dorim să le sprijinim în continuare."