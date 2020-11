„Legile puterii” Ministrul Muncii, Violeta Alexandru: PSD minte precum respiră, vrea să inducă panică

„PSD minte în legătură cu creșterea taxelor”, a declarat Violeta Alexandru, luni seară, la „Legile puterii”, la Realitatea PLUS.

„PSD e odihnit , vrea sa creeze panică. Românii isi dau seama dupa un an deosebit de greu ce insemna sa gestionezi o criză. (...) Ei nu fac decat sa alimenteze panica, fara nicio solutie, inducand ideea ca va fi panica dupa guvernarea PNL, ceea ce nu va fi cazul. (...) Am gestionat cu responsabilitate. Nu ne oprea nimeni sa luam masuri populiste.

Este un PSD odihnit, care minte precum respira, care vrea sa induca oamenilor ideea ca PNL nu se tine de cuvant, ceea ce nu s-a intamplat niciodata.

Ei se ocupa cu lansarea zvonurilor ca sa se creeze panica si sa se preznte ca unica solutie salvatoare. Românii fac diferența.

Ce a incercat acest guvern e sa arate oamenilor ca acolo unde exista seriozitate, munca si sa spui ce se poate si ce nu se poate, românii își dau seama ca vor binele acestei tari si ca nu impingi tara catre colaps.

PSD vrea sa induca ideea ca PNL nu se tine de cuvant”, a spus Violeta Alexandru în emisiunea „Legile puterii”, luni seară.

Legat de combaterea fake news-urilor despre Guvernul liberal, ministrul Muncii a declarat că „daca te concentrezi in a le combate, nu ai timp sa faci treaba. Se vad faptele. Si daca as explica oricat de frumos oamenii m-ar trage de maneca, ceea ce nu e cazul.

A fost un an dificil, pentru că realmente apar zi de zi situatii neobisnuite, preferam sa vorbeasca rezultatele. Patronatele, angajatorii, angajatii, oamenii cu care am vorbit stiu ca am avut un dialog onest (...)

Poate să fie PSD mobilizat până la cer cu toată campania lor de fake news. Eu știu ce am de pus pe masa la sfârșitul acestui mandat”.