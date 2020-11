Violeta Alexandru, critici dure la adresa ANOFM

Violeta Alexandru: Din pacate, nu am putut sa intram in profunzime in schimbarile pe care le-am vazut necesare, mai ales la nivelul ANOFM. Sunt putin surprinsa de informarea insuficienta pe care ANOFM o face cu privire la locurile de munca. In toate vizitele pe care le-am facut in teritoriu, am putut constata ca exista oferta de munca, in unele locuri chiar generoasa. Ea nu ajunge suficient la oamenii care isi cauta un loc de munca si atunci agentia ajunge o institutie care se ocupa cu efectuarea de plati pentru someri, pentru cei care beneficiaza de sprijin in vederea gasirii persoanelor pentru angajare. Se transforma intr-o agentie de plati, cand de fapt poate mai mult.