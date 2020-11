EXCLUSIV Violeta Alexandru, ministrul Muncii, dezvăluire despre fotografia cu Joe Biden, președintele ales al SUA

Violeta Alexandru a dezvăluit că fotografia este făcută „cu ocazia vizitei cu șase ani în urmă a vicepreședintelui Statelor Unite în România, la Palatul Cotroceni”.

„A vrut sa cunoască lideri din societatea civila, știți că vin din mediul neguvernamental, din societatea civilă.

Am avut o discuție foarte scurtă în care mi-a spus: știu care e implicarea dvs. în tot ce inseamna apărarea statului de drept, drepturile oamenilor, functionarea institutiilor publice. Ceva de genul Keep up the good work, mi-a spus. Mergeți înainte și faceți ce e mai bine pentru țara dvs”, a povestit Violeta Alexandru, vizibil emoționată, la „Legile puterii”, luni seară, la Realitatea PLUS.

Violeta Alexandru a postat pe contul său de Facebook, în seara zilei de 7 noiembrie, o fotografie cu Joe Biden, președintele ales al Statelor Unite potrivit proiecțiilor mass-media, rezultatele finale ale alegerilor de peste Ocean nefiind încă anunțate.

Democratul Joe Biden, de 77 de ani, fost vicepreședinte in Adminsitrația Barack Obama, ar fi obținut 279 de voturi electorale, potrivit ultimelor proiecții ale alegerilor din SUA. Biden ar fi depășit numărul minim necesar de electori - 270 și ar fi președintele ales, potrivit ultimelor proiecții, astfel că ar urma să devină, din 21 ianuarie 2021, cel de-al 46-lea președinte american.

Actualul ministru al Muncii a scris sâmbătă că Joe Biden i-ar fi spus să „continue să facă tot ce e mai bun pentru țara ta”.

„Noul Președinte al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Dincolo de valorile în care credem, există ceva mai sfânt decât orice.

“Keep doing the best for your country”, he said to me”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.