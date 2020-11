„Legile puterii”. Ce se întâmplă cu impozitarea pensiilor speciale. Răspunsul ministrului Muncii, Violeta Alexandru

Legat de pensiile speciale, Violeta Alexandru a declarat că nu are acum un răspuns, pentru că nu știe „argumentele pe care le vor invoca judecătorii Curții” după ce legea impozitării pensiilor speciale a fost reclamată la CCR.

„Pot să vă zic ce a făcut PNL. Colegii mei din Parlament au pus pentru prima dată un proiect, pe masă, de desființare a pensiilor, mai puțin a militarilor. Acestea sunt pensii date în baza unor legi speciale. Ce discutăm noi sunt legi care au fost trecute prin Parlament ca urmare a modului în care s-au descurcat unele sau altele din aceste categorii să găsească înțelegere în Parlament. Sunt pentru găsirea unui sistem care să pună accent exclusiv pe contributivitate. PNL a fost cel care a depus în Parlament un proiect pentru desființarea pensiilor speciale. (...) În acest moment decizia e la Curte și o asteptam, toti românii o asteaptă. Undeva această țară trebuie să se întoarcă la corectitudine.

Este vorba de o pensie bazată pe contributivitate, pe cât ai contribuit. Tot ce e deasupra pe principiul ca eu am avut niste incompatibilitati... In momentul in care te-ai dus catre o zona, știai care sunt constrângerile care te-așteaptă. Ai optat, inseamna ca te-a chemat safaci meseria respectiva. A veni ulterior si a spune: eu am niste drepturi speciale nu este corect pentru restul categoriilor, de medici, profesori, vă pot da exemple oricâte, care și ei sunt speciali. (...)

PNL nu este un sustinator al pensiilor speciale, altii sunt, dar in niciun caz PNL, cu o singura exceptie, pensiile militare, care, istoric vorbind, au un mod de calcul aparte”, a explicat Violeta Alexandru, luni seară, la „Legile puterii”, la Realitatea PLUS.

Citește și Câți pensionari de lux trăiesc în România, cu pensii speciale de până la 19.000 de lei pe lună

O decizie a CCR în privința pensiilor speciale urmează să fie luată după alegerile parlamentare, pe 8 decembrie, după ce a amânat-o de mai multe ori până acum. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și Avocatul Poporului au sesizat pe 18 iunie Curtea în legătură cu legea care stabileşte un nou sistem de impozitare a pensiilor de serviciu.

Citește și Parlamentul a votat impozitarea tuturor pensiilor speciale din România

Camera Deputaţilor a votat, pe 17 iunie, modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, care are ca obiect de reglementare instituirea unei taxe pe veniturile şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă. Una dintre modificări prevede impozitarea pensiilor de peste 7.001 lei cu 85% pentru ceea ce depășește această sumă. Pensiile de până la 2.000 de lei inclusiv nu se impozitează, iar cele cuprinse între 2.000 şi 7.000 se impozitează cu 10%.