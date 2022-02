Sjoerd den Daas, corespondent NOS, transmitea din afara Stadionului Naţional de la Beijing, în timpul ceremoniei de deschidere, când a fost oprit de securitate şi scos din cadru.

Den Daas a încercat să-şi continue reportajul, dar a fost îndepărtat din cadru: „Acum suntem luaţi de aici. Am fost îndepărtaţi și dintr-o altă zonă, aşa că suntem nevoiţi să revenim mai târziu”, se aude în înregistrare.

„Corespondentul nostru a fost alungat din faţa camerei de filmat de bodyguarzi la ora 12:00 PM, când transmistea live pentru NOS Journaal. Din păcate, asta a devenit o realitate pentru jurnaliştii din China. El este bine şi a putut să-şi termine relatarea câteva minute mai târziu”, a precizat postul pe Twitter.

Nu a fost imediat clar de ce Den Daas a fost întrerupt.

În timpul Jocurilor Olimpice, reporterii internaţionali vor fi supuşi unor protocoale stricte, inclusiv testare zilnică pentru Covid-19 şi utilizarea unei aplicaţii de monitorizare a sănătăţii, conform News.ro.

În plus, mai multe ţări - inclusiv SUA, Regatul Unit şi Canada - au declarat un boicot diplomatic asupra Jocurilor de la Beijing, invocând abuzuri ale drepturilor omului, pe care China le-a negat.

Ca răspuns la boicotul SUA, ministrul chinez al Afacerilor Externe a spus că ţara „va plăti un preţ pentru acţiunile sale greşite”.

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96