VIDEO | Noi proteste în Belarus. Poliția a scos în stradă blindate și tunuri cu apă

Mai multe grupuri de manifestanți au mărșăluit în cartierele din Minsk având asupra lor drapelul roșu-alb al opoziției și scandând ”Trăiască Belarus!”

O jurnalistă a France Presse, citată de Agerpres, a relatat că în unele locuri rețelele de comunicații au fost întrerupte și aproximativ zece stații de metrou au fost închise.

Aproximativ 70 de manifestanți au fost arestați, potrivit centrului pentru drepturile omului Viasna, iar în imaginile postate pe rețelele de socializare apar protestatari bătuți de jandarmi.

Dana Mall, today at 14:02. A huge group of OMON and traffic police is beating one armless man.



@motolkohelp#StandWithBelarus #Belarus2020 #PoliceBrutality pic.twitter.com/AC2WoEOP1Z