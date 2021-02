Fostul baron a povestit și despre presiunile la care a fost supus de unii lideri europeni care i-au cerut să semneze pentru unele licitații în care câștigătoare erau firme de casă străine, deși legislația de la noi nu permitea acest lucru.

”Confirm existența și funcționarea în continuare a acestui stat paralel, care a început și a demarat de pe vremea lui Traian Băsescu, în anul 2005, cu decizia CSAT-ului în care au fost stabilite în mod ilegal și peste Constituția României modurile de determinare ale securității naționale și în care au fost incluse inclusiv așa-numitele acte de corupție.

Am făcut și facem parte dintr-o listă nominală. Eu cred că această listă a fost concepută la Bruxelles și a fost predată premierului Victor Ponta încă din 2012, a fost predată de către comisarul Barosso și toți cei care conduceau UE și a avut un caracter ilicit și ilegal, ca să nu mai spun că a avut un caracter umilitor pentru un prim-ministru al unei țări cu drepturi depline în UE. Când ți se dau ca unei slugi lista cu subordonații pe care trebuie să-i închizi...

Comisarul Jonathan Hill, în 2005, imediat ce am ajuns președinte al CJ, eu am găsit o grămadă de proiecte în municipiul Constanța pe fonduri de preaderare și am fost șocat să văd că erau în instanță și că niciunul din aceste proiecte nu era demarate. Atunci i-am invitat, inclusiv pe domnul Jonathan Hill la prefectura județului Constanța, am participat și eu cu domnul primar Radu Mazăre și am spus ”de ce sunt aceste proiecte blocate?”. Și domnul comisar Jonathan, exact că un comisar european sau sovietic , de fapt că un comisar sovietic - asta l-am întrebat eu și s-a enervat - a bătut cu pumnul în masă și a zis că trebuie să câștige firmele clasate pe locul 2 și 3. Făceau deturnări de fonduri europene”, a declarat Nicușor Constantinescu în interviul acordat Realitatea Plus.