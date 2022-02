Într-una dintre numeroasele filmări difuzate pe rețelele de socializare se observă un bărbat civil, cel mai probabil ucrainean, care încearcă să oprească un convoi militar rusesc, punându-se în fața fiecărui vehicul.

Ukrainian civilian trying to stop Russian military vehicles that are passing through the city centre of Melitopol in Ukraine. pic.twitter.com/bOt79Px9za