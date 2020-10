VIDEO Iohannis: Pandemia nu va lua sfârșit nici în ianuarie, nici în martie

"Actuala situație epidemiologică este îngrijorătoare dar pandemia nu va lua sfârșit nici în ianuarie, nici în martie, așa cum fals lasă să se înțeleagă cei care susțin amânarea alegerilor," a afirmat șeful statului.

O altă temă falsă, a afirmat Iohannis, ar fi și cea referitoare la testarea în masă a populației.

"În primul rând, România nu are capacitatea de a face testarea în masă, nu avem dotările, nu avem personalul și nici nu este recomandată decât de către persoane care vor să pară interesante. În România, ar fi mult mai eficient să testăm toate persoanele suspecte. Faptul că am ajuns la 37.000 de teste pe zi e un lucru de apreciat dacă ne gândim de unde am pornit." a afirmat președintele.

Șeful statului a recunoscut că actualii guvernanți au făcut greșeli. "Este evident că unele autorități s-au bâlbâit. E clar că autoritățile trebuie să fie mai bine organizate, să prevadă evenimentele și să le explice. Lucrurile sunt duse la nivelul autorităților locale pentru că acolo trebuie să se ia decizia pentru fiecare localitate. Acest principiu al subsidiarității e unul valoros și important în democrațiile consolidate. Se vor învăța."