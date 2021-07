Inundațiile au făcut prăpăd în zeci de orașe din vestul Germaniei, iar canalizările nu au mai făcut față.

Salvatorii au încercat să evacueze oamenii rămași în locuințele inundate, dar misiunea a fost dificilă din cauza debitului mare ale apelor.

În Rhineland-Palatinate, patru oameni au murit și 30 sunt dispăruți după ce mai multe case s-au prăbușit din cauza inundațiilor.

Și în regiunea Valonia din Belgia, potopul a făcut ravagii. Zeci de locuințe au fost distruse de viituri.

Mașinile au fost luate de ape, iar zeci de animale s-au înecat. Ploile abundente au provocat şi alunecări de teren.

Cars swept away and animals stranded as floods hit Theux, Liege, Belgium pic.twitter.com/4NGYrdEqck