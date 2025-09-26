Într-un nou videoclip, care a strâns aproape 31.000 de vizualizări în doar 7 ore, specialistul prezintă pe îndelete argumente sale cu privire la problemele grave cauzate de ARN-ul sintetic.

"Vom analiza acidul ribonucleic modificat și modul în care acesta a fost modificat, precum și efectele nocive pe care le poate avea. Aici vedem un lanț de ARN, acidul ribonucleic. Dar problema este că nu este acid ribonucleic. Este acid ribonucleic modificat. A fost modificat pentru a evita sistemul imunitar și pentru a dura mult mai mult. Acidul ribonucleic există de când există oamenii. De fapt, de mai mult timp decât oamenii, de când există viața pe planetă. Știți, cele mai simple celule bacteriene conțin acest minunat ARN natural creat de Dumnezeu. Dar acesta de aici este o formă sintetică. Este complet diferită. Avem de-a face cu un fenomen diferit aici, creat de om. A fost modificat în diverse moduri care ne preocupă. Și, în special, ceea ce avem în ARN sunt bazele. Deci, în ARN, este normal să avem aceste baze. Există adinină, uricil, cito, citozină și guanină. A U C și G. Dar uricila a fost înlocuită cu pseudo-uridină. Deci, pseudouridina a înlocuit uricila normală. Și noi putem vedea aceste trei vârfuri în acest grafic destul de bine. Ele au fost înlocuite cu pseudouridină. Deci, această pseudo urodină, această falsă urodină sintetizată, concepută să dureze mai mult, se bazează de fapt numai pe secvențe genetice. Este generată practic de un computer, bazele sunt legate între ele și este citită de ribozomii noștri iar și iar. Deci, naturalul și strălucitul ARN mesager, care a fost proiectat pentru a transfera codul genetic atâta timp cât a existat viață pe planeta Pământ, a fost transformat în această formă sintetică modificată de ARN. David Speaker l-a descris de fapt ca fiind ca un fel de plastic care persistă în celulă. Și, de fapt, știm din unele studii că a fost detectat la 700 de zile după injectare în sindromul postvaccinal. Vedem că uricilul natural a fost eliminat și a fost înlocuit cu pseudo uridina, iar acest lucru poate cauza destul de multe probleme. Poate cauza interpretarea greșită a secvenței naturale din cauza pseudouridinei anormale. Funcția ARN-ului poate fi modificată. Acest grafic destul de ingenios arată modul în care ARN-ul trece prin ribozom. Ribozomii sunt mini-fabrici ale celulei care produc proteine care traduc informația genetică din ARN prin intermediul ribozomului în proteina proprie a organismului. Dar, desigur, în acest caz vedem că produce în schimb o proteină spike. Și, așa cum am spus, deoarece există o pseudo-uridină acolo, ARN-ul poate fi citit greșit, poate fi deplasat pentru a produce proteine anormale în plus ceea ce s-ar putea numi proteina spike anormală. Da. Un studiu a arătat că există o rată de eroare de aproximativ 10%. Deci, poate că în 90% din cazuri, acest ARN modificat nefiresc produce proteina spike sintetică. În restul de 10% din cazuri, produce proteine care nu sunt proteine spike, dar nici proteine umane naturale. În interiorul nanoparticulei lipidice", spune specialistul în videoclipul postat pe YouTube.

