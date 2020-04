Veteran de război, în vârstă de 102 ani, sărbătorit de militarii ieșeni

Mihai Ciapă are 102 ani, este la curent cu tot ce se întâmplă și cel mai mult îl doare că românii trec prin actuala criză sanitară.

"A intrat in toane grele Romania asta. Eu nu mai am mult, de acum, ca eu pot sa mor si până diseară, dar mie îmi e de copiii mei", a afirmat veterenaul.

Bătrânul nu a avut o copilărie ușoară, tinerețea și-a petrecut-o pe câmpul de luptă și a muncit toată viața ca să își crească cei cinci copii.



Veteranul are 13 nepoți, 23 de strănepoți și 8 stră-strănepoți.



"Se teme de ce se întâmplă în țară, de coronavirus. Îi e frică. Înainte nu îi era frică, dar a venit un baiat de al meu si l-a bagat in sperieti. Nu iesi ca mori. Si nu a mai iesit. (...) E puternic. Ne-am dus si am făcut analizele la spital și au zis că e mai sănătos ca noi", a povestit nora bărbatului.

De Ziua veteranilor de război, ieșeanul a fost vizitat de militari, care i-au adus alimente și măști de protecție.

An de an, pe29 aprilie, este sărbătorită Ziua veteranilor de război, în semn de recunoaştere a meritelor acestora pentru apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a intereselor României, aceasta fiind instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 1222/10.10.2007, publicată în M.O. nr. 699/17.10.2007.