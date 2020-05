Vela, relaxat înainte de moțiune: Nu mă tem, e un prilej să arăt ce am făcut

,,Nu o iau ca pe o situaţie fatală, extraordinară, deosebită. Este o activitate politică, exact cum sunt interpelările, întrebările adresate miniştrilor, invitarea miniştrilor la "Ora ministrului". Moţiunile simple sunt lucruri care se întâmplă. (...)Din punctul medu de vedere, indiferent de textul moțiunii și de cuvintele mai mult sau mai puțin elegante din moțiune, pentru mine este un prilej prin care pot arăta ceea ce am făcut, pot arăta și ceea ce nu au făcut predecesorii mei, pentru că atunci când acuzi pe cineva că nu a luat măsuri, trebuie să te întrebi de ce nu au fost luate măsuri atunci când au fost cerute și în 2019, și în 2018, și în 2017. Vreau să le aduc aminte colegilor parlamentari din Opoziție că am venit la guvernare și eu sunt ministru de șase luni." a precizat Vela, în direct la ,,Legile Puterii" de la Realitatea Plus.

Moţiunea simplă "Democraţia românească în derivă, cu Vela ruptă în timp de pandemie", depusă de 61 de senatori PSD, va fi dezbătută în plen marți, la ora 15.