De la regretele și dezamăgirile față de rezultatele operațiilor estetice dezastruoase, până la curajul de a recunoaște complicațiile și a renunța la trăsăturile modificate, vedetele au fost nevoite să facă alegeri importante pentru binele lor. Așadar, publicul a fost martor la transformările spectaculoase prin care au trecut unele celebrități, care au optat pentru reducerea sânilor din motive de sănătate sau pentru a reveni la o imagine mai apropiată de cea naturală. Cu toate acestea, deciziile lor au fost în centrul atenției și au generat reacții diverse în rândul fanilor și al presei de specialitate.

Adelina Pestrițu

Influencerița în vârstă de 37 de ani a anunțat luna aceasta că renunță la implanturile mamare pe care și le-a pus în 2016. Motivul invocat de Pestrițu pentru decizia luată fost durerea de spate provocată de mărimea necorespunzătoare a implanturilor. “Mi-am luat inima în dinți și am renunțat la implanturile mamare, decizie luată după mult timp de gândire, în care am analizat situația împreună cu medicii și am luat în calcul tot ce ar putea să urmeze. Dacă vă întrebați ce m-a convins mai exact să fac asta, vă pot răspunde ferm: durerile de spate provocate de dimensiunile nepotrivite ale implanturilor și disproporțiile estetice.

Această intervenție a venit la pachet cu o listă lungă de reguli stricte de urmat, multe responsabilități, disciplină, maturitate și răbdare. Răbdarea, pe care de obicei eu nu o am, însă va trebui să o exersez intens de data aceasta, pentru că abia după câteva luni doctorul va decide, în urma evaluărilor medicale, care sunt următorii pași sau dacă vor mai fi alți pași” – a transmis Adelina Pestrițu pe pagina sa de Instagram.

Daniela Gyorfi

Daniela Gyorfi (55 de ani) se numără și ea printre vedetele care au avut de suferit din cauza implanturilor mamare. În urmă cu trei ani, cântăreața mărturisea că i s-a fisurat unul dintre implanturi și a fost nevoită să apeleze la o nouă intervenție chirurgicală pentru a rezolva problema, scrie Unica.

„Nu știu, cred că n-am fost cuminte. Mi-a explodat… nu mi-a explodat? Mi s-a fisurat probabil. Clar trebuie să mi le schimb cât de repede pot. Partea dreaptă se vede. Mă doare și se vede că a ieșit, nu știu, s-a întâmplat ceva și mi-a crăpat pur și simplu proteza.

Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Am stat și m-am gândit că totuși ultima dată am dat 4.500 de euro pe el și din 2000 am început să-mi fac. Dacă-mi spunea că din 10 în 10 ani trebuie să mi le schimb, atunci mă mai gândeam. Dacă nu mi-a spus, m-am bucurat. Ultima dată același lucru mi-a zis: „nu o să mai ai probleme, o să fii foarte mulțumită”, a spus Daniela Gyorfi în cadrul unei emisiuni tv.

Alina Pușcaș

Îndrăgita prezentatoare de televiziune, în vârstă de 38 de ani, a fost la un pas de moarte din cauza implanturilor mamare. În urmă cu câțiva ani, ea a povestit că a stat săptămâni bune prin spitale din cauza unei intervenții nereușite la nivelul sânilor. La doar câteva zile după ce și-a mărit bustul, o perația la sânul drept i s-a desfăcut. „E foarte important să nu sari pe primul doctor care îţi iese în cale, să fie totul cu recomandare. Trebuie să cunoşti foarte bine doctorul. Dacă de la prima întâlnire ai senzaţia că te fuşereşte, mai bine mai încearcă să mergi la încă unul, pentru că sunt mulţi care fac asta. La momentul respectiv, medicul era destul de mult în vizorul presei, adică îl vedeam prin reviste şi am zis că înseamnă că e bun. Nu a fost chiar aşa. Şi pe mine m-a cam indus în eroare faptul că mi-a spus că putem să facem şi subcutanat, fără să fie implantul sub muşchi. Şi iată că nu a fost chiar aşa. La mine prima varianta a fost subcutanată şi asta a fost problema. S-a desfăcut operaţia, m-am dus, mi-a refăcut-o şi, după 3 ani şi jumătate în care era ok totul, mi-a apărut o pată movulie pe sân, pe interior, şi m-am dus două săptămâni la rând să verifice. Şi nici măcar el nu ştia ce e până când a început să exfolieze partea aceea şi a zis că se subţiază pielea, că trebuie să îl scoatem, că e nasol, că e clar că implantul este respins de corpul meu. Puteau să apară probleme de sănătate, dacă nu mă grăbeam cu operaţia” – a povestit Alina Pușcaș.

Cornelia Catanga

Regretata cântăreață a renunțat la implanturi din cauza durerilor pe care le avea când cânta la acordeon. Cornelia Catanga și-a mărit sânii în 2012.

„După operaţia estetică de acum doi ani, n-am mai putut cânta la acest instrument, greu de 10 kilograme, pentru că mă durea pieptul. Dar, fără silicoane, o să câştig triplu cu acordeonul. După ce voi scăpa de implantul mamar, voi purta sutiene cu burete. Însă, efectul va fi cam acelaşi, voi arăta la fel de bine în rochii de seară, ca şi până acum. Oricum, n-am avut silicoane mari, erau de 350 ml, dintre cele mai mici” – mărturisea artista acum mulți ani.

Nicoleta Luciu

Fosta Miss România a renunțat la implanturile mamare de 600 ml în fiecare sân pe care și le-a pus în urma nașterii tripleților Kim, Kevin și Karoly în 2015. Durerile insuportabile de spate provocare de sânii imenși au determinat-o să ia această decizie. Medicii i-au recomandat atunci proteze mamare mai mici, de doar 370 ml pentru fiecare sân, iar rezultatul a fost mulțumitor pentru vedetă.

