Cum s-a produs întregul eveniment rutier?

Incidentul s-a produs vineri seară, în jurul orei 19:40. Polițiștii rutieri din Mihăilești au încercat să oprească un autoturism care circula pe DJ412A, însă șoferul nu a respectat semnalul regulamentar și a accelerat.

Oamenii legii au pornit în urmărirea acestuia, reușind să îl intercepteze pe un teren extravilan, la marginea localității. La scurt timp după ce a fost oprit, mașina a izbucnit în flăcări și a fost distrusă complet. Pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal au intervenit cu o autospecială, stabilind că incendiul a pornit cel mai probabil de la efectul termic al țevii de eșapament.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, acesta fusese depistat și în luna iulie conducând ilegal pe drumurile publice.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. El este cercetat pentru două acte de conducere fără permis.