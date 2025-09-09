Creatina este produsă natural de ficat, pancreas și rinichi și ajută celulele să producă energie. Suplimentul este utilizat în doze mai mari de sportivi și culturiști pentru a rezista mai mult la antrenamente și pentru a susține creșterea masei musculare.

În ultimii ani, substanța a câștigat popularitate și în rândul adulților mai în vârstă. Studii recente au sugerat că ar putea fi benefică pentru sănătatea creierului, a oaselor și chiar pentru reducerea simptomelor de depresie.

Totuși, cercetările mai noi atrag atenția că suplimentul poate cauza diaree, vărsături și, în situații rare, leziuni serioase la rinichi și ficat. În cazuri extreme, se poate ajunge chiar la insuficiență a organelor. Medicii spun că sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma siguranța utilizării la persoanele în vârstă.

„Creatina are multe beneficii, dar nu aș fi prea entuziast în a o recomanda tuturor", a declarat dr. Brendon Stubbs, lector universitar la King's College London. „Avem nevoie de studii pe termen mai lung privind beneficiile pentru persoanele în vârstă și femeile aflate în perimenopauză, în special în ceea ce privește efectele secundare posibile."

Popularitatea creatinei în rândul sportivilor și vârstnicilor

Studiile arată că aproximativ o treime dintre sportivii de elită folosesc creatină, comercializată mai ales sub formă de pulbere albă dizolvată în apă. Până de curând, doar 6% dintre persoanele trecute de 65 de ani consumau regulat acest supliment, potrivit unui raport publicat în 2024.

Situația s-a schimbat odată cu recomandările unor medici cunoscuți. Luna trecută, dr. Hilary Jones de la ITV a încurajat pacienții mai în vârstă să ia creatină pentru a-și menține musculatura și pentru a se proteja împotriva căderilor.

Riscurile pentru persoanele cu afecțiuni renale

Medicii atrag atenția că nu toată lumea ar trebui să ia acest supliment. Persoanele cu afecțiuni renale sunt expuse unor riscuri majore, deoarece rinichii deja slăbiți trebuie să descompună suplimentul.

Specialiștii recomandă ca pacienții să nu depășească 5 g de creatină pe zi. Dozele mai mari pot provoca leziuni hepatice și renale. Cu toate acestea, unii influenceri promovează doze de până la 20 g, ceea ce sporește riscurile.

Un studiu realizat de cercetători din Turcia a emis un avertisment sever: „chiar și dozele recomandate de suplimentare cu creatină monohidrat pot provoca leziuni la rinichi".

Cazul unui pacient care a trecut prin complicații

Un exemplu îngrijorător este Andy Cole, un britanic de 79 de ani din Cambridgeshire, fost muzician și pasionat de alergare și exerciții cu greutăți.

În urma unui test de urină de rutină, medicii au descoperit inflamații la rinichi, semnalând riscul unei boli renale. Analizele din anul precedent arătaseră valori normale, iar singura schimbare în stilul său de viață fusese introducerea creatinei.

„Când medicii care investigau problemele mele la rinichi au aflat că iau creatină, mi-au spus să opresc imediat", a povestit el. „Acum, un an mai târziu, analizele la rinichi au revenit la normal."

Alternative recomandate de nutriționiști

Pentru cei care se tem de efectele adverse ale creatinei, nutriționiștii sugerează alternative naturale.

„Ceaiul verde și ciocolata neagră - precum și fructele de pădure, citricele și alte fructe și legume viu colorate - sunt excelente pentru sănătatea creierului", explică nutriționistul Rob Hobson. „Asta pentru că aceste alimente sunt ceea ce numim antioxidanți, despre care se crede că protejează celulele creierului de deteriorare."

El adaugă că mineralele precum calciul și magneziul, dar și proteinele, susțin rezistența oaselor, aspect crucial pentru persoanele în vârstă.

