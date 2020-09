Un profesor și patru elevi din județul Covasna, infectați cu COVID-19

La doar o zi după întoarcerea elevilor în bănci și începerea noului an școlar, două clase de a VI-a, respectiv a XII-a de la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” din Sfântu Gheorghe au fost plasate în carantină pentru 14 zile, iar cursurile se vor derula sub scenariul roșu, adică exclusiv online, după ce au intrat în contact cu persoane depistate ulterior pozitive COVID-19, scrie WE RADIO, preluat de realitateadecovasna.net.

