Horoscopul de weekend 9-11 iunie 2023 este scaldat de influente astrale majore. Sfarsitul de saptamana sta sub semnul reintrarii lui Pluto in Capricorn. Apoi planeta comunicarii, Mercur, intra in Gemeni. S-ar putea sa nu simtim cu totii reintrarea lui Pluto in Capricorn ca pe o provocare in relatie, dar, din fericire, toata lumea se poate bucura de beneficiile planetei comunicarii Mercur.