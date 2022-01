„Un bărbat a condus motociclul pe DN 17, jud. Suceava, din direcţia localitate Stroieşti spre localitate Ilişeşti a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi s-a răsturnat pe partea dreaptă a drumului, autoaccidentându-se.



Motociclistul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, i s-au recoltat mostre biologice de sânge, necesare pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei, la secţia U.P.U. a Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, după ce şi-a dat consimţământul în acest sens.



În urma verificărilor evidenţelor existente în bazele de date privind conducătorul auto implicat, s-a constatat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.



În cauză, s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunilor de "Vătămare corporală din culpă", "Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe", "Conducerea unui vehicul fără permis de conducere", fapte prev. şi ped. de art. 196 alin. (1) C.pen.; art. 336 C. pen. şi art. 335 alin. (1) C. pen.



La 14.01.2022 ora 06.42, Poliţia Municipiului Suceava a fost sesizată despre un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane, pe str. Traian Vuia din mun. Suceava.



S-a stabilit că la data de 14.01.2022, ora 06.35, un bărbat a condus autoturismul pe strada Calea Unirii, pe direcţia Centru - Bazar, cu intenţia de a pătrunde pe strada Traian Vuia prin viraj la stânga. Ajuns la intersecţia celor două drumuri, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a părăsit partea carosabilă şi a pătruns pe scuarul din partea dreaptă, loc unde a intrat în coliziune cu un stâlp de iluminat public.



În urma impactului, pasagerul dreapta faţă, o femei, a suferit leziuni uşoare.



Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.



În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că autoturismul implicat în accident nu avea valabilă ITP şi nici nu avea încheiat un contract RCA.



În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "vătămare corporală din culpă", faptă prev. şi ped. de art. 196 alin. (2) şi (3) din Codul Penal.



- La 14.01.2022, ora 10.55, ofiţerul de serviciu din cadrul Poliţiei mun. Fălticeni a fost sesizat prin SNUAU 112 despre faptul că pe str. 13 Decembrie din mun. Fălticeni s-a produs un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane”, se arată în comunicatul de presă al poliției.



La faţa locului s-a deplasat o echipă operativă din cadrul Poliţiei Municipiului Fălticeni care a constatat faptul că la data de 14.01.2022, în jurul orei 10:50, un bărbat a condus autoturismul pe str. 13 Decembrie din mun. Fălticeni, moment în care a acroşat o femeie care traversa starda pe trecerea de pietoni semnalizată prin indicator şi marcaj.



În urma producerii accidentului a rezultat vătămarea corporală uşoară a femeii.



Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ, recoltându-i-se probe de sânge la Spitalul mun. Fălticeni.



În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de: "vătămare corporală din culpă", faptă prev. şi ped. de art. 196 alin 2 şi 3 din Codul Penal.



- La 14.01.2022, orele 17.03, un tânăr de 20 de ani, din loc. Satu Mare, sat Ţibeni, jud. Suceava, a condus autoturismul pe DN 2 H, în afara localităţii Horodnic de Jos, jud. Suceava, iar la un moment dat a părăsit carosabilul prin partea dreaptă, a rulat aproximativ 60 m pe şanţ şi a intrat în coliziune frontală cu un pom ornamental.



În urma impactului atât conducătorul auto cât şi pasagera de pe locul din dreapta faţă, o tânără de 18 ani, din loc. Vicovu de Jos, jud. Suceava, au fost transportaţi cu ambulanţa la Spitalul Mun.Rădăuţi.



Şoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care la Spitalul Municipal Rădăuţi i s-a recoltat o probă biologică de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.



S-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de "vătămare corporală din culpă", faptă prev. şi ped. de art. 196, al. 2 şi 4, raportat la art. 194, al. 1, lit. "b" din Codul Penal.



La 14.01.2022, în jurul orelor 15.23, o femeie de 52 ani, din mun. Suceava, a condus autoturismul pe strada Calea Unirii din Mun. Suceava, iar înainte de o trecere de pietoni a intrat în cloziune faţă-spate cu autoturismul condus în aceeaşi direcţie de mers de către un bărbat de 21 de ani din sat/com. Calafindeşti.



La momentul accidentului cei doi conducători auto au hotărât să încheie un formular de înţelegere amiabilă de accident, dar ulterior bărbatul de 21 de ani a acuzat dureri şi s-a prezentat la unitatea medicală pentru investigaţii de specialitate.



În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "vătămare corporală din culpă", faptă prev. şi ped. de art. 196 al. (2),(3) Cod penal.



Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, ulterior, în aplicarea prevederilor art. 190 C.pr. pen, fiindu-le prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.



- Dosar penal la regimul rutier



La 14.01.2022, ora 19:03, patrula de poliţie rutieră în timp ce efectua controlul şi supravegherea traficului rutier, pe D.C. 13, pe raza loc. Boroaia, l-au depistat pe un bărbat de 28 ani, din com./sat Boroaia, în timp ce conducea autoturismul, având o alcoolemie de 0,45 mg/l, alcool pur în aerul expirat, recoltându-i-se probe de sânge.



În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducerea unui autovehicul cu o alcoolemie peste limita legală".