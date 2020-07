Un bărbat a fost arestat preventiv, după ce și-a violat fetița în vârstă de cinci ani

Potrivit Politiei Judetene Caras-Severin, barbatul si-a violat fetita in urma cu o saptamana.



"In cursul noptii precedente, de 18 spre 19 iulie a.c., politisti de la Politia Municipiului Caransebes au retinut pentru 24 de ore un barbat de 44 de ani din Caransebes, banuit ca in urma cu o saptamana si-ar fi violat fiica de 5 ani. Astazi, Parchetul de pe langa Judecatoria Caransebes a formulat propunere de arestare preventiva in cauza, suspectul fiind prezentat Judecatoriei Caransebes, care a dispus arestarea preventiva, pentru 30 zile, a acestuia", transmite IPJ Caras-Severin.



"Ieri, 18 iulie, in jurul orei 20.40, politistii au fost sesizati de catre vecini cu privire la faptul ca o minora ar fi fost agresata sexual de catre tatal sau", mai transmite IPJ Caras -Severin.