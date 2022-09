Consilierul prezidențial ucrainean, Mykhailo Podolyak, a descris scurgerile majore din două conducte de gaz rusești de sub Marea Baltică drept „atac terorist al Rusiei”.

Într-o declarație pe Twitter, el a cerut mai multe arme pentru Ucraina și a spus că „cel mai bun răspuns pentru astfel de acțiuni ale Moscovei sunt tancurile pentru Ucraina, în special cele germane:

"Gas leak" from NS-1 is nothing more that a terrorist attack planned by Russia and an act of aggression towards EU. 🇷🇺 wants to destabilize economic situation in Europe and cause pre-winter panic. The best response and security investment — tanks for 🇺🇦. Especially German ones…