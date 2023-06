Fostul președinte american Donald Trump a fost reținut marți la un tribunal din Miami pentru a răspunde acuzațiilor penale potrivit cărora a păstrat ilegal documente de securitate națională când a părăsit funcția și a mințit oficialii care au încercat să le recupereze, transmite Reuters.

Acuzațiile care i se aduc fostului președinte al SUA sunt: reținerea de informații clasificate, obstrucționarea justiției și declarații false în fața procurorilor.

Trump ar fi arătat unor terțe părți hărți detaliate pregătite de Pentagon.

President Donald Trump’s motorcade en route to Courthouse. The entire highway blocked for procession.



• When has a freeway been shut down for an EX-President? 👀

• Do EX-Presidents have motorcades? No.



You can’t indict a sitting president!

Who is the real CIC? 😉👀 pic.twitter.com/LymwmAhfYt