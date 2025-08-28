Președintele Trump a descris programul ca fiind „una dintre cele mai mari realizări din politică sau din armată”, punând accent pe caracterul ei aproape militar. Această perspectivă pune în lumină modul în care armata Statelor Unite a avut un rol crucial în toate etapele legate de vaccinurile cu ARNm, de la dezvoltare până la distribuție. În trecut, acest tip de afirmații fusese catalogat drept speculații fără fundament.

Perspectiva oficială versus realitatea dezvăluită

În desfășurarea oficială a evenimentelor, marile companii farmaceutice precum Pfizer și Moderna au fost prezentate drept principalii actori în crearea vaccinurilor împotriva COVID-19. Totuși, o serie de dezvăluiri recente arată o poveste cu mult mai complexă. Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății și Serviciilor Sociale și un critic vocal al tehnologiei ARNm, a dezvăluit că armata SUA, prin agenții specializate, a fost implicată pe larg, scrie ziuanews.

Donald Trump vrea pedeapsa cu moartea pentru crimele comise în Washington D.C., deși aceasta a fost abolită din 1981

Implicarea DARPA și finanțarea vaccinurilor

Conform lui Kennedy, Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansată în Domeniul Apărării (DARPA) a furnizat cercetarea științifică și tehnologica de bază, care ulterior a fost pusă la dispoziția companiilor private pentru producție și implementare. Această versiune a evenimentelor este susținută și de date istorice, care arată că DARPA a investit în cercetarea vaccinurilor bazate pe codificare genetică încă din 2012.

Programul ADEPT al DARPA a fost conceput pentru dezvoltarea tehnologiilor de ultimă generație cu potențial de utilizare militară și medicală, în special pentru apărarea împotriva pandemiilor globale. În acest context, agenția a oferit și o subvenție de 25 de milioane de dolari companiei Moderna în fazele sale incipiente de dezvoltare.

Teoriile conspirației iau amploare după recunoașterea lui Trump

De ani buni, anumite voci independente au susținut că Operațiunea Warp Speed a fost mai mult decât un simplu parteneriat public-privat. Ei au argumentat că aceasta reprezenta, în realitate, o operațiune militară mascată. Cu această declarație publică, Donald Trump conferă o nouă legitimitate acestor afirmații, sugerând că rolul armatei americane a fost mult mai profund și direct decât s-a recunoscut oficial.

Donald Trump a pus tunurile pe George Soroș și fiul său. Acuzații grele la adresa celor doi miliardari