Un turist din Polonia a murit, vineri după-amiază, în Masivul Făgăraş, împreună cu un grup de persoane.

S-a dat alerta după ce acestuia i-a venit rău în timp ce se afla între zonele Trei Paşi de Moarte şi Nerlinger din Făgăraş. A făcut un stop cardio-respirator.

Apelul la 112 a venit din judeţul Braşov, dar la locul incidentului au intervenit salvamontiștii din Argeș și Sibiu, aflați mai aproape în acel moment - în zona Bâlea. Locul unde bărbatului i s-a făcut rău se află la intersecţia dintre judeţele Braşov, Sibiu şi Argeş.

Operațiunea de salvare a mobilizat mai multe echipe din trei județe, iar recuperarea trupului neinsuflețit durează mai multe ore, fapt pentru care salvamontiștii au transmis că în acest timp zone întregi rămân nesupravegheate, astfel că nu pot interveni dacă turiștii o cer.

Astfel că, timp de câteva ore, vineri după-amiază, zona Masivului Făgăraş și Bâlea au rămas neacoperite pentru mai multe ore. După ce bărbatul nu a putut fi salvat de echipele Salvamont, acesta fiind declarat decedat, elicopterul nu a putut transporta trupul neînsuflețit, pentru că este interzis pri nlegislație.

Salvamontișii au atras atenția asupra vidului legislativ în astfel de situații.

Chiar dacă au intervenit echipe de la Salvamont și a fost solicitat și elicopterul SMURD, aeronava a trebuit să plece fără cadavru, pentru că este interzis să-l preia, potrivit legislației.

Iar echipaje ale Salvamont din două judeţe au rămas să transporte trupul neînsufleţit.

”Din pacate victima, cetatean polonez, a decedat. Elicopterul SMURD nu are voie să ia decedaţi la bord, chiar dacă acea victimă moare în timpul acţiunii de salvare (!!!). Aşa că elicopterul pur şi simplu a plecat, iar noi am suplimentat salvatorii montani pentru a transporta corpul turistului de sub Nerlinger până la drumul Transfăgărăşan, în vederea preluării de către IML. Urmare acestei măiestre proceduri, rugăm turiştii să aibă grijă să nu se accidenteze în această seară, întrucât atât patrula argeşeană, cât şi cea sibiană sunt în acţiune până la miezul nopţii. Mulţumim pentru înţelegere!”, au scris, pe Facebook, reprezentanţii Salvamont Argeş.

„Dupa ce a fost coborat corpul turistului decedat la drumul Transfagarasan, polițistii din Sibiu nu intelegeau de ce trebuie sa preia un corp din Arges. Pentru ca a decedat in judetul Sibiu (a se vedea localizarea din postarea initiala) si daca ar fi fost coborat prin Sibiu, evacuarea ar fi durat doua zile, probabil. Pentru ca, asa cum am zis, decedatii nu se iau la bordul elicopterului si trebuiesc coborati din munte de o alta institutie care nu are nicio atributiune de a face acest tip de lucru, adica Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont ! Doar ca noi nu putem proceda altfel!!!”, au mai precizat salvamontiștii din Argeș.