Tătaru, despre votul cu urna mobilă la alegerile din 6 decembrie: Vor putea vota cei cu decizii de carantinare, izolare și act medical

"Pana in dimineata zilei de 6 (n.r. decembrie), toti cei care sunt in carantina sau izolare sa aiba aceste decizii pentru a putea face solicitarea catre urna mobila. O persoana trebuie sa apara intr-o ancheta epidemiologica ca sa facem acea carantinare sau izolare. Solicita DSP-ului sa fie evaluata in cadrul acelei anchete. (...) Noi luam aceste decizii de carantinare si izolare in urma unor anchete epidemiologice.



(...) Haideti sa lasam totusi ancheta epidemiologica sa fie cea care decide care am fost contact directi si care suntem carantinati sau izolati. (...) Cu urna mobila (n.r. vor vota) cei care fac dovada unei decizii de carantinare, izolare sau un act medical care sa poata confirma...(...) Eu spun ca toti cei care vor avea decizii de izolare, carantinare sau act medical doveditor vor putea vota cu urna mobila", a afirmat ministrul Tataru, raspunzand intrebarilor jurnalistilor.



Potrivit acestuia, ancheta epidemiologica pentru fiecare caz trebuie sa fie facuta in 24 de ore.