În capitala Belfast, loc marcat de confruntări între naționaliștii nord-irlandezi și străini, tensiunile au fost vizibile și în acest an. Pe o vreme ploioasă, tipică pentru insulă, cei doi au filmat realitatea dintr-un oraș unde românii au fost ținta mai multor atacuri și umilințe. Localnicii îi consideră oameni de rang inferior și le cer adesea să părăsească țara.

Tensiuni vechi între comunități

Animozitățile nu îi privesc doar pe români. Irlanda de Nord are un trecut încărcat, marcat de confruntările dintre catolici și protestanți. Chiar dacă astăzi nu se mai folosesc arme și bombe, ura dintre cele două tabere rămâne puternică și vizibilă.

Magazine închise și criză economică

„După Brexit și puțin înaintea Brexit-ului, multe magazine au fost nevoite să închidă în Irlanda de Nord din cauza problemelor din acest oraș. Și când vorbesc de probleme, mă refer la problemele dintre protestanți și catolici. Și vom avansa, vom vizita diverse părți ale acestui oraș, vă arătăm cam cum se prezintă, discutăm despre diverse amintiri ale noastre din perioada în care locuiam în acest oraș. Despre problemele pe care le putem întâlni acum în acest oraș, ca români. Pentru că românii nu sunt deloc bine primiți aici, sunt foarte multe povești și cred că toată lumea știe în ultimul timp ce s-a întâmplat cu românii și cu ce suntem asociați noi ca români, de fapt”, a spus Denisa.

Asocierea românilor cu romii

Cristi a subliniat că în Irlanda de Nord românii sunt mereu confundați cu romii. „Românii sunt mereu asociați în Irlanda de Nord cu romii. Chiar dacă suntem de aceeași naționalitate, suntem cu toți români, sunt mulți români care vin în Irlanda de Nord, locuiesc aici, lucrează din când în când aici, dar în mare parte fac destul de multe lucruri negative, cum ar fi furturi și chiar și violuri. Și despre asta este vorba. În ultima vreme s-a întâmplat un caz destul de trist în care doi romi au violat o fată irlandeză și de atunci a început un mare, mare scandal în Irlanda de Nord și au început să fie proteste peste tot, în principal în Belfast și în Derry, Londonderry”, spune Cristi.

Un număr mai mare decât cel oficial

Oficial, în Belfast ar trăi aproximativ 10.000 de români, dar numărul real ar putea fi dublu. Mulți nu au forme legale, iar autoritățile nu reușesc să îi înregistreze. „Este un oraș care este cumva împărțit între Irlanda de Nord și Irlanda de Sud, Republica Irlanda. Vrem să vă zicem că în Irlanda de Nord sunt oficial 1.900.000 de oameni și cică ar fi cam 10.000 de români. Dar să știți că neoficial ar fi vorba că numărul acestora este dublu și toate aceste persoane suferă în ultima vreme din cauza problemelor dintre irlandezi și români pentru că irlandezii, chiar dacă unii știu să facă diferența între români și romi, din păcate mulți preferă să nu facă diferența și să-i atace pe toți”, au relatat vloggerii.

Străinii, mereu pe muchie de cuțit

Orașul este plin de contraste. În centru se află magazine luxoase, dar în apropiere apar spații părăsite și vitrine goale. Criza economică a lovit puternic Irlanda de Nord. Cristi povestește: „Când locuiești, primele două, trei săptămâni este foarte interesant pentru că e un loc nou și îți zici că pare diferit și zici, a, parcă nu e așa de rău. Dar după ce vezi cum e vremea, cum sunt oamenii, cum arată locuințele, ce condiții ai în case, de obicei, îți cam schimb părerea și îți vine să pleci de aici. În Irlanda de Nord, și în special în Belfast, sunt mereu proteste sau diverse încăierări între localnici, dar, în același timp, irlandezii din Irlanda de Nord nu prea suportă pe nimeni care vine aici, chiar dacă ei se prefac. Cumva au stilul acela american de a vă arăta că sunteți bine priminiți, că e foarte ok că sunteți aici, dar, în același timp, vorbiți cu ei puțin, vă arată că au o macetă după ușă”.

Ostilitate pe străzi

Când aud limbi străine, mulți nord-irlandezi reacționează cu agresivitate. Consumul ridicat de alcool îi face și mai arțăgoși. Cristi avertizează: „Chiar dacă nu sunt amețiți, se iau de voi pur și simplu pentru că aud altă limbă, vă văd că arătați diferit, și, în același timp, din păcate, sunt o dată pe an și parade. Parada despre care este vorba se petrece pe 12 iulie și celebrează tradițiile protestante și bătălia de la Boyne (n.r. - bătălia pentru tronul Angliei, Scoției și Irlandei, 1690, dintre catolicul Iacob al II-lea și protestantul William de Orania, câștigată de ultimul). De fapt, în principal, este o paradă în Belfast care începe dintr-un punct până într-un alt punct, deci vizitează cam tot orașul și acea paradă, și în acea zi, este recomandat ca străin să stai în casă pentru că sunt șanse foarte, foarte mari să-ți iei bătaie pentru că naționaliștii, în general, umblă pe străzi și bucuria lor este să bată străini”.

Discriminare și cazuri concrete

Românii se confruntă cu respingere atunci când aplică pentru locuri de muncă, chiar și cu CV-uri foarte bune. Cristi povestește: „Poate ei cumva privilegiază pe ai lor, ceea ce e foarte bine, dar pentru mine a fost foarte greu să mă adaptez acestei țări din cauza vremii de unul, dar și din cauza că mi se pare una dintre cea mai rasistă țară, poate nu de pe această planetă, dar din Europa”. Denisa a descris un moment concret: „Se întâmplă de multe ori, și nu mă refer în centru Belfastului, dar când stai aici și te duci spre exterior, să te trezești că te aud că vorbești în altă limbă și să se ia de tine. Și vorbesc de un caz concret. Adică noi ne plimbam de multe ori pe stradă și erau copii 12-13 ani care, pur și simplu, ori râdeau de noi, ori își băteau joc, ori te imitau cumva”.

Experiențe dureroase în aeroport

Cristi a relatat un incident la locul de muncă: „Cred că a fost singurul moment în care cineva a fost rasist, într-un mod foarte urât pentru că eram român. S-a întâmplat în timp ce lucram în aeroportul internațional din Belfast... Și acel domn, nu știu cum și-a dat seama că sunt străin sau că sunt român. Și mi-a zis «român împuțit, marș acasă, nu ești binevinit aici»”.

Un fenomen întreținut de copii

Cei doi au arătat zone unde copiii obișnuiau să arunce cu pietre și petarde în casele străinilor. „Acolo, de obicei, se adunau copiii pe timp de seară și stăteau până târziu, până la 11, 12 și făceau prostii și aruncau cu chestii în geamuri și, de obicei, nu făceau asta cu casele irlandezilor, ci cu casele străinilor”, au explicat vloggerii.

Reacții diverse din partea românilor

În urma clipului, românii au comentat cu experiențe personale. „Doamne, ce atmosferă deprimantă! Climă urâtă, oameni triști și urâți! O ”plăcere” să locuiești acolo!”, a scris cineva. Alții au relatat experiențe din alte țări, unde românii au fost primiți diferit, de la respectul acordat în Canada, până la prejudecățile din Franța sau Italia.

