Tânăr de 30 de ani, mort după ce mașina în care se afla a căzut într-o râpă. Șoferul a fugit și este căutat de poliție

"Azi noapte, la ora 22:50, in localitatea Talmacel, pe DC 61, a avut loc un accident rutier soldat cu decesul pasagerului dreapta fata (un localnic in varsta de 30 de ani). Un autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile, iar imediat dupa producerea accidentului conducatorul auto a parasit locul faptei. Politistii rutieri au efectuat verificari pe parcursul intregii nopti fara a reusi depistarea acestuia. Cercetarile sunt continuate", a declarat Luciana Lazar.

Pentru scoaterea pasagerului decedat din masina a fost nevoie de interventia unui echipaj de descarcerare, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Sibiu.