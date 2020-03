Stare de urgență în România. Anunțul premierului Orban despre ÎNCHIDEREA METROULUI

"In ceea ce priveste metroul, niciodata, pana in acest moment, nu am avut pe masa decizia inchiderii metroului. Ministerul Transporturilor a dispus conducerii metroului sa ia masurile sanitare necesare in astfel de situatii. Masura de inchidere e una extrema, care nu are nicio fundamentare azi si care poate provoca perturbatii majore in ceea ce priveste mobilitatea cetatenilor din Bucuresti", a spus Ludovic Orban.

Totodata, acesta a amintit cateva masuri pentru prevenirea infectiei cu coronavirus, intre care deplasarea pe jos sau folosind mijloacer de transport alternative.

"In ceea ce priveste transportul public, STB-ul este in subordinea Primariei Capitalei. Nu trebuie sa ne inchidem cu totii in casa. Este de evitat utilizarea mijloacelor de transport aglomerate. Pot fi folosite mijloace de transport alternativ. Putem merge si pe jos. E de evitat sa te sui intr-un mijloc de transport foarte aglomerat. Dar, din punctul meu de vedere, serviciul de transport public trebuie asigurat, nu numai in Bucuresti, dar in conditii care sa respecte normele sanitare", a mai spus Orban.