Din cauza afluxului foarte mare de bolnavi de COVID-19, în luna octombrie managerul a fost nevoit să apeleze la mila publică pentru a face față cheltuielilor care s-au triplat în ultima perioadă.

Laurențiu Belușică a precizat că, pe luna octombrie, Casa de Asigurări de Sănătate a decontat cheltuieli pentru 50 de pacienți, în condițiile în care la spitalul din Găiești au fost internați 300 de bolnavi.

"În luna octombrie, eu am plătit din economiile spitalului medicație și oxigen pentru 250 de pacienți în plus față de ce mi-a decontat Casa de Asigurări. Asta e realitatea. Ne trebuie bani pentru orice. În medicină totul costă, nimic nu vine din extern. Au venit la mine găieștenii și mi-au spus că au strâns 56 de milioane. Ne-am dus la farmacie, am cumpărat medicamente și după trei zile au început doctorii să țipe iar că nu au medicamente. Ia-o iar de la început. Atunci am zis că fac niște cutii, urne mobile, și ce-or da oamenii, om vedea", a precizat medicul Laurențiu Belușică.

Managerul spitalului din Găești a atras atenția că este aproape imposibil ca o societate de stat să facă achiziții în regim de urgență, chiar dacă banii au venit din donații, și nu de la stat, scrie ziare.com.

"Deci. Primesc bani în asociația spitalului cu dedicație să cumpăr oxigen. Aflu însă că sistemul nu permite unei asociații a unui spital să facă aceasta achiziție. Dacă dau banii spitalului, pot cumpăra cu ei peste 4- 5 luni. Deci o să fie buni în valul 5 sau 6. Sistemule, nu faci tu covid să fii pacientul meu să te tratez eu cu tinctură de talpa gâștei și nectar de .... babei!!? Noroc că știm legislație și mâine luam 16 tuburi de oxigen. Mai respiram câteva zile", este mesajul postat pe Facebook de directorul spitalului din Găești.