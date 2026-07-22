Sorin Grindeanu rupe tăcerea despre anularea alegerilor. „În acest moment nu există explicații valide”. Ce spune despre fosta coaliție și influențele externe

Invitat în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” la Realitatea PLUS, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns la mai multe întrebări legate de anularea alegerilor, perioada în care partidul a făcut parte din fosta coaliție de guvernare și acuzațiile privind eventuale influențe externe asupra deciziilor politice.
Liderul social-democrat a afirmat că încă așteaptă explicații privind anularea alegerilor, a spus că regretă intrarea în fosta coaliție și a susținut că deciziile sale nu sunt dictate din afara țării.
Despre anularea alegerilor din România
Întrebat dacă, din postura de simplu cetățean, se simte confortabil cu anularea alegerilor din România, Sorin Grindeanu a spus că are nevoie de explicații pe care să le considere convingătoare.
„Cred că trebuie să există explicații mai multe. Eu, ca să mă simt confortabil, ar trebui să aud explicații pe care să le consider a fi valide. În acest moment nu există”
Ce regretă din ultimul an
Întrebat dacă există o decizie pe care o regretă și pe care nu ar mai lua-o astăzi, liderul PSD a indicat participarea partidului la fosta coaliție de guvernare.
„Regret că am fost de bună credință când am intrat în această fostă coaliție. Și eu și colegii mei am intrat de bună credință, încercând să facem lucruri bune pentru oameni. Ne-am prins, e adevărat, prin octombrie undeva că am făcut o greșeală majoră, că am intrat alături de niște oameni care ne urăsc.
Și care nu vor binele, și nu vor binele românilor. Sunt mânați doar de interese personale și dintr-o ură și față de români și față de PSD”
Sorin Grindeanu respinge acuzațiile privind influențele externe
Liderul PSD a fost întrebat dacă răspunde la comenzi venite din afara țării. Acesta a negat și a dat ca exemplu votul social-democraților privind acordul Mercosur.
„Nu, și dovadă că deciziile pe care le iau, de exemplu, Mercosur. Am fost sunat de la președintele Consiliului European, Antonio Costa, la toți comisarii S&D, chiar și, să spunem, premieri socialiști din Europa, să voteze PSD-ul pentru Mercosur. Așa cum știți, Mercosur a picat atunci cu cele 10 voturi ale PSD. Și n-am înclinat steagul, am fost cu argumente și am fost ascultat.
Atâta timp cât spui argumente valide, care stau, ca să spun, în picioare, care se dovedesc a fi adevărate, oamenii nu sunt absurzi. Înțeleg de ce iei o decizie sau alta și, cel puțin în ceea ce mă privește, nu există să-și permită cineva să dea ordine”.