„Acum ne întrebăm cu toții cum am ales această limită de prag de 6 la mie. Nu credeam că ne vom mai apropia de acest prag. (...) Mie, ca ministru al Educației, fără competențe medicale, evident că nu mi-e clar. Ne-am bazat pe opiniile epidemiologilor”, a declarat ministrul Educației, marți seară, la o televiziune de știri.

În același timp, Sorin Cîmpeanu mai spune că nu credea ca pragul de 6 la mie să fie atins vreodată.

„Fac o mărturisire. E o convingere personală, nu vreau să o ridic la alt nivel. În momentul în care s-a stabilit acel prag de 6 la mie, multă lume a fost convinsă că nu ne vom mai apropia vreodată de pragul de 6 la mie”, a menționat ministrul.

Ce declara Sorin Cîmpeanu pe 20 august despre pragul de 6 la mie

Pe de altă parte, Sorin Cîmpeanu anunța pe 20 august că a propus și s-a agreat ca școlile să rămână deschise până la atingerea pragului de 6 la mie, „pentru că oricum copiii circulă și este de preferat să o facă într-un mediu controlat”.

„De ce am propus și s-a agreat la acest nivel, sub rezerva validării în CNSU, pentru că oricum copiii circulă. Este de preferat să o facă într-un mediu controlat și va trebui să ne asigurăm că regulile se repsectă în școli foarte riguros, decâtsă circule în medii necontrolate. În plus, nu vor fi pierderi educaționale. (...)

Am agreat, sub rezerva validării la nivel CNSU, că vom ține școlile deschise până la pragul de 6 la mie. Peste pragul de 6 la mie, sigur că apar o serie de condiții. Aceste condiții nu vor dezavantaja persoanele nevaccinate, fie că vorbim de elevi cu vârsta peste 12 ani, fie că vorbim de cadre didactice, dar vor pune în evidență beneficii din această perspectivă pentru elevii și profesorii care sunt vaccinați. Peste pragul de 6 la mie, lucrurile se vor întâmpla separat în funcție de vârstă, de specificul activității, iar la carantină, sigur că da, se oprește întreaga activitate.

Eu personal îndrăznesc să sper că nu vom ajunge la pragul de 6 la mie, deci vom putea ține toate școlile deschise”, mai explica în urmă cu o lună ministrul Educației, potrivit conferinței de presă susținute alături de ministrul Ioana Mihăilă pe 20 august, după ședința de Guvern pentru pregătirea începerii anului școlar.

Ce declara ministrul Educației despre pragul de 6 la mie, pe 1 septembrie Pe 1 septembrie, la prezentarea ordinului comun al ministerelor Educației și Sănătății, Sorin Cîmpeanu declara că este convins că depășirea pragului de 6 la mie va dura puțin, astfe lcă trecerea în online nu va afecta procesul de educație. „Dacă totuși vom ajunge în situația de a se atinge rata de infectare de 6 la mie, nu am competențe medicale, dar, din perspectivă matematică, sunt convins că va fi o perioadă scurtă în care se va depăși rata de 6 la mie și până când ne vom întoarce sub 6 la mie rată de infectare. Îmi exprim această speranța în nume personal”, declara ministrul Educației pe 1 septembrie, în conferința de presă comună cu fostul ministru al Sănătății Ioana Mihăilă.

„În data de 1 august, în București aveam 0,13 la mie rata de infectare. Pe 31 august rata era de 0,78 la mie, de șase ori mai mare. Îmi exprim convingerea că și în situația în care s-ar păstra același ritm de evoluție a ratei de infectare, având în vedere acțiunile (...) prin care susținem importanța vaccinării, vom reuși să coborâm acest ritm de multiplicare cu șase pe lună”, adăuga la acea dată Sorin Cîmpeanu.