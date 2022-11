Cazul a ieșit la iveală după ce copilele de 3 și 7 ani i-au povestit mamei că educatoare le atinge în zonele intime, la grădiniță. Femeia este bănuită că ar fi agresat și alți minori, în anii precedenți.

Întreaga poveste a început pe 7 decembrie 2021. Fetițele de 3 și 7 ani le-au povestit părinților că educatoarea le-a dus de mai multe ori la baia de la grădiniță, le-a dezbrăcat complet de haine și le-a atins în zonele intime.

Îngrozit de faptul că fetele au fost agresate sexual, tatăl a decis să îşi facă singur dreptate şi a incendiat maşina educatoarei, în vârstă de 52 de ani.

Educatoarea de la o grădiniță din Bosanci a fost reținută pe 14 ianuarie 2022. Educatoarea a reclamat atunci că i-a fost incendiată mașina. Bărbatul a acuzat-o că i-a agresat sexual fetele la grădiniță.

La scurt timp, bărbatul a fost arestat preventiv. Atunci, el a dezvăluit și motivul care l-a determinat să recurgă la acest gest. Astfel, polițiștii au extins cercetările. Pe lângă cele două surori, anchetatorii au mai identificat o a treia victimă. Educatoarea a fost pusă sub urmărire, iar apoi reținută și trimisă în judecată, sub acuzația de viol.

Detalii șocante despre ce le-a făcut fetițelor au ieșit la iveală. S-au făcut percheziţii la grădiniţă şi la locuinţa femeii și totul s-a confirmat. S-a ajuns la concluzia că este vorba și de o a treia fetiță agresată, de 7 ani. Victimele ar fi fost supuse acestor agresiuni de mai multe ori. Educatoarea a fost reținută pe 17 decembrie pentru 24 de ore, apoi a fost arestată preventiv pentri 30 de zile. Acuzațiile sunt de viol în formă continuată, agresiune sexuală și rele tratamente aplicate minorului.

Educatoarea acuzată a fost de la început apărată de colegi, dar şi de unii părinţi. Oamenii legii susţin însă că femeia este bănuită şi de alte agresiuni.

Cazul educatoarei se judecă într-un dosar separat pe rolul Judecătoriei Suceava. Educatoarea a fost eliberată din arest preventiv la începutul lunii mai a acestui an și a fost pusă sub controlului judiciar. Aceasta nu are voie să mai profeseze.