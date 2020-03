Serviciile de pompe funebre din Bergamo fac faţă cu greu deceselor

Angajaţii de la pompe funebre şi cei câţiva apropiaţi ai persoanelor decedate care sunt acolo poartă mască de protecţie, înconjuraţi de o tăcere care pare să se fi abătut asupra întregii ţări, unde numărul morţilor, de circa 3.000, se apropie de numărul deceselor din China.



Camerele mortuare din acest oraş din nordul Italiei nu mai pot primi toate sicriele, care sunt trimise, prin urmare, direct la cimitir.



"Am închis cimitirul pentru ca oamenii să nu ia autobuzul între oraş şi cimitir ca să îşi ia adio de la apropiaţi", explică Giorgio Gori, primarul oraşului.



"Însă am redeschis camera mortuară şi capela pentru a pune acolo numeroase sicrie", adaugă el.



Victimele pandemiei nu au dreptul la funeralii corespunzătoare, care sunt interzise în Italia, la fel ca celelalte adunări. Persoana decedată primeşte doar o binecuvântare rapidă.



"Este un ciclu continuu. Am cerut ajutorul firmelor de pompe funebre din alte regiuni. Au venit din Emilia-Romagna, din Trento, pentru a ne ajuta", continuă primarul.



"Sunt oameni eroici care îşi fac datoria", mai spune el.



"Avem cu toţii apropiaţi, prieteni, cunoştinţe care sunt bolnavi, spitalizaţi sau chiar pe moarte. Nu există doar aspectul mediatic, citirea ştirilor groaznice din ziare. Există de asemenea şi experienţa directă a propriei reţele de relaţii", afirmă Giorgio Gori, potrivit agerpres.