După această dramă care a şocat America şi a scos în evidenţă diviziunile politice, petrecută la 10 septembrie în campusul unei universităţi din Utah, poliţia a colectat numeroase probe, „printre care o şurubelniţă, care a fost găsită pe acoperişul” clădirii unde se afla trăgătorul. Un prosop „înfăşurat” în jurul puştii cu lunetă a fost, de asemenea, găsit la faţa locului, a declarat luni la Fox News şeful FBI.

„Pot anunţa astăzi că urmele de ADN de pe prosopul înfăşurat în jurul armei de foc şi ADN-ul de pe şurubelniţă corespund cu suspectul aflat în prezent în arest”, a declarat Kash Patel.

Criticat pentru declaraţiile sale neprofesioniste de la începutul cazului, şeful FBI a menţionat şi un mesaj care ar fi fost lăsat de suspect înainte de a trece la acţiune.

„Suspectul a scris, în esenţă, «am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk şi o voi face»”, a spus Patel, adăugând că FBI are „dovezi” ale existenţei acestui bilet, care ar fi fost distrus între timp.

Autorităţile spun că Robinson a sărit de pe un acoperiş înainte de a fugi din campusul Universităţii Utah Valley la câteva momente după împuşcături. Acesta a fugit apoi printr-o pădure într-un cartier din apropiere, lăsând arma de foc înfăşurată într-un prosop, în pădure.

Deşi suspectul, identificat ca Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, din Utah, avea „o ideologie de stânga”, potrivit guvernatorului statului Utah, nu a fost avansat niciun motiv precis pentru această crimă.

Presupusul criminal, un elev strălucit la liceu, crescut în credinţa mormonă de părinţi republicani, va fi pus sub acuzare marţi.

Robinson se află în prezent sub „supraveghere specială” din partea autorităţilor din Utah. Poliţia spune că acesta nu a cooperat în timpul interogatoriilor.

Asasinarea lui Charlie Kirk, unul dintre cei mai populari influenceri ai dreptei americane, marchează o recrudescenţă a violenţei politice în Statele Unite.

Donald Trump, apropiat al influenţatorului, a confirmat că va participa duminică la o ceremonia de omagiu care va fi organizată în Arizona pe un stadion cu peste 63.000 de locuri.