Se scumpesc taxele pentru șoferi din 15 septembrie. Cât ajung să coste permisul, talonul și numerele provizorii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 12:31

Șoferii și proprietarii de autoturisme vor plăti mai mult pentru anumite documente auto începând cu 15 septembrie 2026. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) a stabilit noile tarife pentru documentele care vor fi eliberate de la această dată.

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