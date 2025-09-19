Coșmar pentru o copilă din Dolj

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au anunțat, vineri, că polițiștii au fost sesizați de către reprezentanții unei unităţi de învățământ din comuna Predeşti cu privire la faptul că o fată de 13 ani ar fi fost agresată sexual de un membru al familiei.

„Din cercetări s-a stabilit că, în cursul zilei de 7 septembrie, în jurul orei 15.00, în timp ce se afla la domiciliul din comuna Predeşti, minora ar fi fost agresată sexual de către tatăl său vitreg, un bărbat de 56 de ani, din comuna Predeşti”, au afirmat poliţiştii.

Monstrul a fost reținut timp de 24 de ore. Este acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.